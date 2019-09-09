HABER

EÜ Gözlemevinde 450 kişi çeşitli etkinliklerle gökyüzüne doydu

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.09.2019 11:25 | Son Güncelleme

Ege Üniversitesi (EÜ) Rektörlüğü ve Ege Üniversitesi Gözlemevi Uygulama ve Araştırma Merkezi işbirliği ile “EÜ Gökyüzü Gözlem Kampı” etkinliği gerçekleştirildi.Ülkemizin dev bilim merkezlerinden olan Ege Üniversitesinde; Rektör Prof.

Ege Üniversitesi (EÜ) Rektörlüğü ve Ege Üniversitesi Gözlemevi Uygulama ve Araştırma Merkezi işbirliği ile “EÜ Gökyüzü Gözlem Kampı” etkinliği gerçekleştirildi.
Ülkemizin dev bilim merkezlerinden olan Ege Üniversitesinde; Rektör Prof. Dr. Necdet Budak’ın öncülüğünde gerçekleştirilen projelerle toplum ile bilim buluşmaya devam ediyor. Yeni yönetim anlayışı ile Ege Üniversitesi’nin kapılarını topluma açan, hakla arasındaki duvarları kaldıran Rektör Prof. Dr. Necdet Budak’ın talimatı ile şimdi de doğa, bilim ve teknoloji konularında farkındalık yaratan EÜ Gökyüzü Gözlem Kampı düzenlendi.
Türkiye’de astronomi alanında yapılan yılın en kapsamlı etkinliğine Ege Üniversitesi üst yönetimi, akademisyenler, öğrenciler, şehir içi ve şehir dışından, toplumun her kesiminden ve her yaş grubundan astronomi meraklıları katıldı.
EÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, “Bilimle toplumu buluşturduğumuz projelerimiz kapsamında, üniversitemizin gözlemevinde yılın en kapsamlı astronomi etkinliği düzenliyoruz. EÜ Gökyüzü Gözlem Kampında uzay tutkunları evrenimizle ilgili merak ettiklerini öğreniyor. Gökyüzü Gözlem Kampımızda katılımcılar gece de gökyüzünü inceleme fırsatı buldu. Aynı zamanda üniversitemizin yürüttüğü, TÜBİTAK projesi kapsamında, üst düzey astronomi projesinin bilimsel gözlemleri Türkiye’de ilk kez halka açık yapıldı” dedi.
Etkinliğin açılışında konuşan EÜ Gözlemevi Müdürü Doç. Dr. Hasan Ali Dal, “Sizlere burada neşeli, zevkli, bilgi dolu, öğrenirken eğleneceğiniz bir etkinlik programı hazırladık. Bu etkinliğe destek veren rektörlüğümüze, birimlerimize ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. Burada 450 kişiyiz. Bu etkinlik üniversitemiz tarihinde gözlemevinde yapılan en kalabalık etkinlikten üç kat daha kalabalık bir etkinlik. Üniversitemizin 2019-2020 eğitim öğretim yılına böyle güzel bir etkinlik ile açmış olacak” dedi.

Astronomi meraklıları için dolu dolu program
İzmir’in doğusunda yer alan Nif Dağı eteklerinde yer alan Ege Üniversitesi Gözlemevi yerleşkesinde Gökyüzü Gözlem Kampı’nda katılımcılar teleskoplarla Güneş, Ay, Jüpiter, Satürn ve derin uzay cisimlerinin gözlemlerini yaptılar. Ayrıca katılımcılar Doç. Dr. Hasan Ali Dal ve gözlemevi çalışanları rehberliğinde Göktaşı Koleksiyonu Sergisi ile Yıldızların Yaşamı gezisi, Karadelik Simülasyon deneyi ve Dünya’nın kendi ekseninde döndüğünü ispatlayan ülkemizdeki tek dev sarkaç ile deney çalışmaları hakkında bilgilendirildi. Etkinlik boyunca çocuklara yönelik Mars yüzey aracı yapımından güneş saati yapımına kadar beş farklı atölye çalışması gerçekleştirildi. Atölye çalışması sonunda minik katılımcılar çalışmalarını katılımcılarla paylaştı.

Antalya’daki teleskopa canlı bağlantı
Etkinlikte, Ege Üniversitesi Gözlemevi Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. Hasan Ali Dal, “Derin Uzaydaki İnsan” konulu bir konferans verdi. Konferans sırasında 450 kişinin katıldığı bilimsel bir etkinlik yapılarak Antalya’da bulunan ulusal gözlemevinin teleskoplarına uydu üzerinden bağlanıldı. Bu bilimsel çalışma ile ilgili konuşan Doç. Dr. Dal, “Üniversitemizin bir araştırma merkezindesiniz. Üniversitemizin çok büyük emeklerle ortaya koyduğu ve geliştirdiği ve geliştirmeye devam ettiği bir araştırma merkezindesiniz. Dolayısıyla burası bir bilim ve eğitim yuvası. Bugün burada bilimsel bir etkinliğe de canlı olarak katılıyorsunuz. 450 kişi ile bir bilimsel astronomi gözlemi yapıyoruz. Bu gözlemde Antalya’da bulunan ulusal gözlemevinin teleskoplarına uydu üzerinden bağlandık ve oradaki bir teleskobu aktif hale getirip gökyüzüne bilimsel gözlem yapma fırsatı elde ettik” diye konuştu.
Gününün sonunda dileyen katılımcılar çadırlarını kurarak etkinlik alanında konakladı. Etkinliğin son gününde katılımcılar, Yıldız Tepe’ye bir doğa yürüyüşü gerçekleştirdi.

EÜ Gözlemevinde 450 kişi çeşitli etkinliklerle gökyüzüne doydu

EÜ Gözlemevinde 450 kişi çeşitli etkinliklerle gökyüzüne doydu

EÜ Gözlemevinde 450 kişi çeşitli etkinliklerle gökyüzüne doydu

EÜ Gözlemevinde 450 kişi çeşitli etkinliklerle gökyüzüne doydu

EÜ Gözlemevinde 450 kişi çeşitli etkinliklerle gökyüzüne doydu

EÜ Gözlemevinde 450 kişi çeşitli etkinliklerle gökyüzüne doydu

EÜ Gözlemevinde 450 kişi çeşitli etkinliklerle gökyüzüne doydu

EÜ Gözlemevinde 450 kişi çeşitli etkinliklerle gökyüzüne doydu

EÜ Gözlemevinde 450 kişi çeşitli etkinliklerle gökyüzüne doydu

EÜ Gözlemevinde 450 kişi çeşitli etkinliklerle gökyüzüne doydu

EÜ Gözlemevinde 450 kişi çeşitli etkinliklerle gökyüzüne doydu

EÜ Gözlemevinde 450 kişi çeşitli etkinliklerle gökyüzüne doydu

EÜ Gözlemevinde 450 kişi çeşitli etkinliklerle gökyüzüne doydu

EÜ Gözlemevinde 450 kişi çeşitli etkinliklerle gökyüzüne doydu

EÜ Gözlemevinde 450 kişi çeşitli etkinliklerle gökyüzüne doydu

EÜ Gözlemevinde 450 kişi çeşitli etkinliklerle gökyüzüne doydu

EÜ Gözlemevinde 450 kişi çeşitli etkinliklerle gökyüzüne doydu

EÜ Gözlemevinde 450 kişi çeşitli etkinliklerle gökyüzüne doydu

EÜ Gözlemevinde 450 kişi çeşitli etkinliklerle gökyüzüne doydu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

MasterChef'te diskalifiye şoku!

MasterChef'te diskalifiye şoku!

Tuzla Deniz Harp Okulu Komutanlığı'nda korkunç olay!

Tuzla Deniz Harp Okulu Komutanlığı'nda korkunç olay!

Hakkari'den acı haber: 1 asker şehit

Hakkari'den acı haber: 1 asker şehit

Akşener'den İstanbul ve Ankara'ya kayyum sözleri

Akşener'den İstanbul ve Ankara'ya kayyum sözleri

Fenerbahçe'de Luiz Gustavo şoku

Fenerbahçe'de Luiz Gustavo şoku

ABD'den tehdit gibi uyarı: Sınırı aştınız

ABD'den tehdit gibi uyarı: Sınırı aştınız

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Bakanlık devraldı! 'Uçan göz' böyle görüntüledi

Bakanlık devraldı! 'Uçan göz' böyle görüntüledi

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

AK Partili isimden Mansur Yavaş'a: Ankara'yı sana dar ederiz

AK Partili isimden Mansur Yavaş'a: Ankara'yı sana dar ederiz

Mardin'de Özel Harekat Şube Müdürü şehit oldu

Mardin'de Özel Harekat Şube Müdürü şehit oldu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Lezzetli ve pratik aşure tarifi (Videolu anlatım): Aşure gününüz kutlu olsun!

Aşure günü için lezzetli aşure tarifi

Son dakika: Sivas'ta yolcu otobüsü seyir halindeyken alev aldı

Büyük panik! Yolcu otobüsü seyir halindeyken alev aldı

9 Eylül İzmir’in kurtuluşu kutlama mesajları: Günün anlam ve önemi!

İzmir'in kurtuluşunun 97. yılı kutlanıyor!

Diyarbakır'da terör örgütü PKK'nın 'gizli gücü' 2 şüpheli yakalandı

Terör örgütünün 'gizli gücü' Diyarbakır'da yakalandı

Son dakika! Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü!

Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü!

Mersin'de dolandırıcılık operasyonu! Yakalandılar

Suçüstü yakalandı, her şeyi itiraf etti!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.