EÜ'de akademik yıl açılış töreni

EÜ'nün bölgede kurulan diğer üniversitelere de öncülük yaptığını anlatan Yıldırım, üniversitenin Türkiye’nin gelişmesine de büyük katkı sunduğunu söyledi. Yıldırım, başarılı çalışmalara imza atan akademisyenleri tebrik etti. Bilgi ve teknolojinin önemine değinen Yıldırım, "Üniversitelere düşen daha çok bilgi üretmek, daha çok bilgiye sahip olmak, daha çok bilgiyi insanlığın yararına kullanmaktır. Bilgi artık en büyük güç. Silah, güçlü ordu değil, bilgi. Hamdolsun ülkemizin her köşesinde üniversiteler var. Üniversiteye erişimde Türkiye, dünyada 2. sıraya yükseldi." dedi.

Dünyada 270 milyon göçmen bulunduğunu aktaran Yıldırım, şöyle devam etti:

"İnsanlar doğal olarak savaş sebebiyle, terör sebebiyle veya yoksulluk sebebiyle daha iyi yerlere göç ediyorlar. Daha iyi hayat sürmek, insanın en doğal hakkı. İşte bu noktada insanlık maalesef üzerine düşeni yapmıyor. Dün İngiltere'de bir konteynerde 39 cansız beden bulundu. Bir ona bakın, bir de Türkiye'ye bakın. Türkiye ne yapıyor? Onların yaptığını yapmıyor. 'İnsanlık ölmedi' diyoruz. Darda, zorda olan herkese kapımızı açıyoruz, aşımızı evimizi paylaşıyoruz. Onların hayata tutunmalarını sağlıyoruz. İşte bu özelliğimizden dolayı da dünyanın en cömert ülkesi unvanına sahip olduk. Bu bizim geleneğimiz. Biz bize yakışanı yapıyoruz. Kim ne derse desin aynısını yapmaya devam edeceğiz. Bir yandan bunu yapacağız bir yandan da bu insanların tekrar memleketlerine dönmeleri için büyük bir operasyon yapıyoruz."

- "Komşularımızın toprak bütünlüğüne saygılıyız"

Yıldırım, Barış Pınarı Harekatı ile Türkiye'nin güneyinde bir terör devleti kurulmasına izin vermediklerini vurgulayarak şunları söyledi: