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EÜ'de az ağrılı "enfiye çukurundan anjiografi" yöntemi

SAĞLIK HABERLERİ  | 10.12.2018 16:54 | Son Güncelleme

Ege Üniversitesi Kardiyoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Akın: - "Birçok şekilde avantajlı olan bu yöntem ile kasık yoluyla gerçekleştirilen anjiyografiye göre hastalarımız daha az ağrı hissedecek" - "Hastalarımızın aynı gün taburcu olmaları sayesinde hastane hizmetlerinde de ciddi bir tasarruf sağlamış olacağız"

İZMİR (AA) - Ege Üniversitesi (EÜ) Tıp Fakültesi Hastanesinde uygulanan anjiografi tekniğinin kasık yoluyla gerçekleştirilen anjiografiye göre daha az ağrılı olduğu bildirildi.

EÜ'den yapılan açıklamaya göre, EÜ Kardiyoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Akın ve Uz. Dr. Elton Soydan tarafından geliştirilen enfiye çukurundan anjiografinin hasta açısından avantajları olduğu belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Prof. Dr. Akın, işlem sonrası hastanın bileğinde küçük bir bant ile tekerlekli araba desteğinde yatağına gitmesinin sağlandığını, hareket etmesine ve ihtiyaçlarını karşılamasına izin verildiğini ifade etti.

Hastaların 3-4 saat içinde taburcu edildiğini kaydeden Prof. Dr. Akın, şu bilgileri verdi:

"Kasıktan yapılan anjiografi de ise hastalarımızı 1-2 gün hastanemizde gözetim altında tutuyorduk. Bu yöntem ile her şeyden önce hastalarımız yatağa bağlı kalmayacaklar. Yeni yöntem sayesinde hastalarımız kısa sürede ayağa kalkarken giriş yeri komplikasyonları da ortadan kalkıyor. Hastalarımızın aynı gün taburcu olmaları sayesinde hastane hizmetlerinde de ciddi bir tasarruf sağlamış olacağız. Birçok şekilde avantajlı olan bu yöntem ile kasık yoluyla gerçekleştirilen anjiyografiye göre hastalarımız daha az ağrı hissedecek."

Akın, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Kliniğinde 2017 yılında enfiye çukurundan 82 koroner anjiografi, 2018 yılında 161 koroner anjiografi işlemi gerçekleştirildiğini kaydetti.

Akademisyenlerle bir araya gelen EÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak ise Ege Üniversitesinin birçok alanda ülkeye öncülük yaptığını kaydederek, rektörlük olarak akademisyenlerin çalışmalarının her zaman yanında olduklarını belirtti.

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Anahtar Kelimeler:
Ağrı anjiografi enfiye

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