Euro 2020 günlüğü: Türkiye turnuvaya İtalya karşısında yenilgiyle başladı

İtalya topa daha çok sahip olan taraf olsa da, ilk yarıda Türkiye savunmasını aşmakta zorlandı ve çok fazla pozisyona giremedi.

İtalya ise güçlü orta sahasının kısa ve hızlı paslaşmalarıyla oyunu Türkiye yarı sahasına yığdı.

Roma'da oynanan karşılaşmaya klasik güçlü defansa dayalı bir anlayışla başkayan Türkiye, oyunu kendi yarı sahasında kabul etti ve İtalya'ya karşı kontra ataklarla etkili olmayı hedefledi.

Maçın başından sonuna kadar İtalya'nın üstünlüğü vardı. İtalya ekibinin topa sahip olma oranı yüzde 66 iken, Türkiye yüzde 37'de kaldı. Türkiye'nin rakip kaleye gönderdiği üç şuta karşılık, İtalya toplam 24 şut çekti, bunlardan üçünü de gole çevirmeyi başardı.

Maç sonuçlarını, istatistikleri ve analizleri turnuva boyunca burada aktarıyor olacağız.

Golün ardından Türkiye eşitliği yakalamak için oyun planını değiştirip rakip kalede çoğalmaya çalıştıkça zaten yorulmuş olan defans hattında daha fazla açık vermeye başladı.

Turnuva öncesi, Türkiye'nin sol kanatta sorun yaşayabileceği söyleniyordu, ilk gol de bu bölgeden gelmiş oldu.

Böylece Avrupa Fıtbol Şampiyonası tarihinde ilk kez açılış golünü bir oyuncu kendi kalesine atmış oldu.

Maçın 53. dakikasında sağ kanattan yüklenen Domenico Berrardi, topu Ciro Immobile'ye ulaştırmaya çalıştı ancak pozisypnu bozmak isteyen Merih Demiral topu kendi ağlarına gönderdi.

İkinci yarıda da durum çok değişmedi ve İtalya, ikinci devreyede baskı kurarak başladı.

Burak Yılmaz'ın ileride fazlasıyla yalnız kalması sonucu İtalya kalesinde herhangi bir tehdit yaratamayan Türkiye, tarihinde ilk kez bir Avrupa Futbol Şampiyonası maçında bir devreyi rakip kaleye şut çekemeden tamamladı.

Türkiye ise ilk yarıda kendi yarı sahasından çıkmakta güçlük çekti, istediği kontra atak fırsatlarını yakalayamadı.

İtalya için maç boyunca hücum hattının en etkili isimleri olan Berrardi ve Immobile 66. dakikada bir kez daha sahneye çıktı.

Berradi'nin defanstan dönen topunu takip eden Immobile durumu 2 - 0'a getirdi.

79. dakikada Insigne ise skoru belirleyen golü attı.

Güçlü defansif futbol anlayışıyla tanınan İtalya, EURO 2020'ye hücum ağırlıklı yapısıyla önemli bir başlangıç yapmış oldu.

Bugüne kadar Avrupa Futbol Şampiyonalarında hiçbir zaman bir maçta ikiden fazla gol atamayan İtalya, turnuvaya bir maçta üç gol ile başladı.

EURO 2020 elemeleri boyunca kalesinde sadece 3 gol gören Türkiye ise, turnuvanın ilk maçında 3 gol birden yedi.