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EURO 2020: İtalya basını Türkiye'yi, 'Genç ve hırslı bir takım, hafife alınmamalı' diyerek övdü

09.06.2021 13:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Avrupa Futbol Şampiyonası'nın (EURO 2020) açılış maçında Cuma günü Roma'da İtalya ile Türkiye karşı karşıya gelecek. İtalyan basını maç öncesi haber ve yorumlarında, şampiyonanın en genç takımı olan Türkiye'nin hafife alınmaması gerektiğini vurguladı.

EURO 2020: İtalya basını Türkiye'yi, 'Genç ve hırslı bir takım, hafife alınmamalı' diyerek övdü

Avrupa Futbol Şampiyonası'nın (EURO 2020) açılış maçında Cuma günü Roma'da İtalya ile Türkiye karşı karşıya gelecek. İtalyan basını maç öncesi haber ve yorumlarında, şampiyonanın en genç takımı olan Türkiye'nin hafife alınmaması gerektiğini vurguladı.

La Stampa gazetesi bugün İtalya'nın rakipleri Türkiye, İsviçre ve Galler'i özel bir analizle değerlendirdi ve bu takımlar içinde en yüksek puanı Türkiye'ye verdi. Gazete, 5 üzerinden 3 puan verdiği Türkiye'yi "genç ve hırslı bir takım" diye niteledi.

Türk Milli Takımı'nın geçmişte bazı oyuncuların asker selamı vermesi gibi nedenlerle dahil olduğu polemikleri hatırlatan La Stampa şöyle yazdı:

"Türkiye kendisini güçlü hissediyor, hafife alınmamalı. Asker selamlarının gerisinde genç bir ekip var, bu ekip tutkuyu motive edici bir güç olarak kullanmayı öğrendi."

La Stampa ayrıca, Türkiye'nin turnuva sicilini de istatistiki olarak analiz etti ve ilk maçı ev sahiplerine karşı oynadığı turnuvalarda yarı finallere ulaşma oranının yüksek olduğuna dikkat çekti. Türkiye'nin bu şampiyonada da ilk maçı Roma'da İtalya'ya karşı oynayacak olmasını "kıymetli bir tesadüf" diye yorumladı.

Euro2020

'Genç Türkler korkutuyor'

Il Giornale gazetesi de "Genç Türkler korkutuyor" başlıklı bir haber yayımladı. Şampiyonaya katılan tüm ekipleri yaş ortalaması ve "yorgunluk" durumuna göre sıralayan gazete, Türkiye'nin yaş ortalaması en genç takım olduğunu vurguladı.

Corriere della Sera gazetesi de bu hafta içinde İtalya'yla aynı gruptaki takımları analiz ettiği haberde, Türkiye'nin Avrupa Şampiyonası'ndaki geçmişinin "öngörülemez" bir takıma işaret ettiğini belirtti.

Spor gazetesi La Gazzetta dello Sport ise İtalya ile Türkiye milli takımlarının geçmişteki karşılaşmalarını hatırlattı ve bu maçlarda İtalya'nın yenilmediğini vurguladı. Gazete, 2000'de Avrupa Şampiyonası'nda karşı karşıya gelen iki ekipten İtalya'nın 2-1 galip geldiğini; 2002 ve 2006'da yapılan dostluk maçlarının da 1-1 bittiğini hatırlattı.

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