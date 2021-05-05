EURO 2020: İtalya’da Türkiye karşılaşmasıyla başlayacak şampiyonanın seyircili oynanmasına yeşil ışık

İtalyan hükümeti, 11 Haziran'da İtalya-Türkiye karşılaşmasıyla başlaması planlanan Avrupa Futbol Şampiyonası'nın seyircili oynanması için yeşil ışık yaktı.

İtalya Futbol Federasyonu Başkanı Gabriele Gravina, Sağlık Bakanı'nın kendisine yolladığı mektupla Roma'da oynanması planlanan 4 maçın belirli tedbirlerle seyircili oynanmasına onay verdiğini söyledi.

La Repubblica gazetesine göre Federasyon Başkanı Gravina, maçlara stadyum kapasitesinin yüzde 25-40'ı kadar seyirci alınması talebinde bulunmuştu. Roma Olimpiyat Stadı'nda yapılması planlanan maçlara yüzde 25 kapasiteye denk gelen 15 bin seyirci alınması planlanıyor.

Nihai kararın ve alınacak tedbirlerinse koronavirüs salgınına karşı önlemleri belirleyen Bilimsel-Teknik Heyet'in bu ay içindeki toplantısında kararlaştırılması bekleniyor.

La Repubblica'ya göre olası tedbirler arasında, Covid-19 aşısı yaptırmış olan ya da negatif test sonucu sunan taraftarların stada kabul edilmesi gibi seçenekler de yer alıyor.

Roma'da dört maç

Roma'da, İtalya-Türkiye açılış maçının yanı sıra 16 Haziran'da İtalya-İsviçre ve 20 Haziran'da İtalya-Galler karşılaşmaları ile 3 Temmuz'da bir çeyrek final maçının da yapılması öngörülüyor.