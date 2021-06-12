EURO 2020 takımlarının lakapları neler?

EURO 2020 heyecanı 1 yıl gecikmeyle de olsa başladı. Bir ay boyunca sürecek serüvende 24 takıma, gerek bu turnuvaya özel gerekse de yıllardır bilinen lakapları eşlik edecek.

Kimi ülkenin lakabı stada gelen bir hayvandan, kimisi bayrak renklerinden... Gelin hep birlikte UEFA tarafından derlenen EURO 2020'de mücadele edecek takımların lakaplarına ve nedenlerine bakalım:

A Grubu:

Türkiye - Ay Yıldızlılar, Bizim Çocuklar

Kırmızı zemin üzerine beyaz hilal ve yıldızdan oluşan Türkiye bayrağı, spor müsabakalarında ülkeyi temsil eden milli takımların da lakabını oluşturuyor. Bu sebeple de "Ay Yıldızlılar" Türkiye'nin en çok bilinen lakapları arasında.

Bu turnuvada futbolcular için söylenecek bir diğer lakap ise sosyal medyada da çokça yayılan bir etiket: #BizimÇocuklar.

İtalya - Gli Azzurri (Gök Maviler), La Nazionale (Milli Takım)

İtalya bayrağı üç renkte kalın şeritlerden, yeşil, beyaz ve kırmızıdan oluşuyor. Peki öyleyse neden Gök Maviler? İtalyanlar, 1861'de uluslarını birleştiren Savoie Hanedanlığı'nı onurlandırmak için milli takımlarına bu lakabı veriyor. Bu sebeple de mavi renk formayla sahaya çıkıyorlar. Diğer bir lakap ise pek şaşırtıcı olmayan La Nazionale, yani Milli Takım.