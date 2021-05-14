EURO 2020: Türkiye A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş aday kadroyu açıkladı, 3 isim ilk kez kadroda

Türkiye A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, Avrupa Futbol Şampiyonası aday kadrosunu açıkladı. Beşiktaş'tan Rıdvan Yılmaz ile Galatasaray'dan Halil Dervişoğlu ve Kerem Aktürkoğlu ilk kez kadroya çağrıldı.

Şenol Güneş, kadroyu duyurmadan önce yaptığı açıklamada, "Geride kalan ligleri unutup hep birlikte hedefe kitleneceğiz. Kadronun dışında kalan isimlere bugüne kadar verdikleri emeklerden dolayı teşekkür edeceğiz. Yeni çağırılmayı düşünen birçok oyuncu da çalışmaya devam etsinler" dedi.

Güneş daha önce çağırdığı Nazım Sangare, Caner Erkin, Emre Kılınç, Emre Akbaba ve Deniz Türüç'e kadroda yer vermedi.

Kadronun önce 30 kişi olacağını ve 18 Mayıs'ta Antalya'da kampa gireceklerini belirten Güneş, "Ümit Milli Takım'daki başarısı ve mevcut form durumu sebebiyle Halil Dervişoğlu'nu görmek istedik. Caner Erkin bizim için çok değerli bir oyuncu ama bizim düşündüğümüz anlarda, oyun olarak, iyi verim veremedi" dedi.

Güneş, Abdülkadir Ömür ile ilgili olarak da, "Sakatlıktan kurtulup gelen oyuncular var, az oynayanlar da var. Mesela Abdülkadir Ömür'ün sakatlığı uzun sürdü, daha temposunu bulmadı ama birkaç oyuncu tercihi böyle yaptık" dedi.