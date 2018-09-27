EURO 2024 Almanya'ya gitti, Can Dündar'ın mesajı olay oldu!

Türkiye ve Almanya'nın düzenlemek için aday olduğu EURO 2024'ün ev sahibi, İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA merkezinde gerçekleştirilen oylama sonucunda belli oldu.

İki aday ülkenin temsilcilerinin gerçekleştirdiği sunumların ardından UEFA Yönetim Kurulu tarafından yapılan oylama sonucunda Almanya, EURO 2024'ün ev sahipliğini üstlenme hakkı kazandı.

Almanya'da kaçak olarak yaşayan Can Dündar ise resmi Twitter hesabından "Demokrasisi olmayana top bile vermezler" mesajını paylaştı.

TEPKİLER ÇIĞ GİBİ

Can Dündar'ın, bu tweeti birçok takipçisinden ve sosyal medya kullanıcılarından tepki gördü.

