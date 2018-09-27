Euro 2024 Almanya’nın

UEFA Başkanı Aleksander Ceferin, “Euro 2024” futbol turnuvasına ev sahipliği yapacak ülkenin Almanya olduğunu açıkladı.
Almanya UEFA yönetim komitesi tarafından kurumun Nyon'daki merkezinde yapılan oylamayla seçildi.
24 takımın katıldığı turnuva için Almanya’yla birlikte yarışan diğer ülke Türkiye’ydi.
Almanya ve Türkiye, 3 Mart 2017'de resmi olarak açıkladıkları adaylıklarının ardından başvuru dosyalarını UEFA’ya sunmuştu. Perşembe günü İsviçre’nin Nyon kentindeki toplantıda ise, Türkiye ve Almanya son sunumlarını gerçekleştirdi. Seçim sunumların ardından yapıldı.
Karar Erdoğan’ın Almanya ziyaretine denk geldi
ki ülkede de heyecanla beklenen karar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Almanya ziyaretiyle eş zamanlı açıklanırken, her iki ülkenin futbol otoriteleri hiçbir eksiklerinin olmadığını ve turnuvayı hakettiklerini savunarak, kendilerinin kazanacağına kesin gözüyle bakıyordu.
Almanya daha önce 1988 yılında Avrupa Futbol Şampiyonası’na ve 1994’le 2006 yıllarında da Dünya Kupası’na ev sahipliği yapmıştı.
Almanya teknik kriterleri öne çıkarttı
Maçları 10 ayrı kentte oynatmayı planlayan Alman Futbol Federasyonu (DFB), stadyumların kapasiteleri, trübinlerin sahaya yakınlığı ve altyapı olanakları gibi teknik kriterleri sunumunda ön plana çıkarttı.
Almanya’dan olumsuz Türkiye açıklamaları
DFB Başkanı Reinhard Grindel’in ve Alman organizasyon ekibinin rakip Türkiye’nin adaylığına yönelik olumsuz açıklamaları da bu süreçte dikkat çekmişti.
Nitekim son günlerde sıklıkla Türkiye’nin ekonomik durumuna atıfta bulunan Grindel, Türk Futbol Federasyonu (TFF) tarafından verilen sözlerin yerine getirilemeyeceğini, Almanya’nın mali planının ise çok daha sağlam olduğunu savunarak, UEFA delegelerini etkilemeye çalışmıştı.
DFB Başkanı Türkiye’de insan hakları konusunda da sorun olduğunu belirterek, Almanya'nın şampiyona organizasyonu için bu konuda Türkiye'den daha iyi olduğunu vurgulamıştı. UEFA da geçen hafta her iki ülkenin adaylık dosyalarına yönelik değerlendirme raporunda, TFF'nin insan hakları konusunda somut bir proje sunmamış olmasını eksi hanesine yazmıştı. UEFA Yönetim Kurulu üyelerine fikir vermesi açısından önem taşıyan bu raporun oylamada herhangi bir bağlayıcılığı bulunmuyordu.
Türkiye kira ücreti istemedi
Bağımsız futbol otoritereleri Almanya’nın da sorunları olduğuna dikkat çekmişti. Türkiye'nin statların turnuva sırasındaki kullanımı için UEFA'dan kira ücreti istemediği, Almanya’nın ise böyle bir talebi bulunduğu belirtilmişti. Türk tarafının UEFA’ya sağlayacağı vergi muafiyetleri de DFB açısından dezavantaj olarak görülüyordu.
Almanya’da ırkçılık tartışmaları
Alman tarafı karar öncesinde ülkedeki ırkçılık tartışmalarıyla, holiganların UEFA’yı etkilemesinden endişe ediyordu. Mesut Özil'in DFB yönetimini ırkçılıkla suçlayarak, Alman milli takımını bırakması; ardından son haftalarda ülkenin bazı kentlerinde aşırı sağcıların holiganlarla birlikte yabancılara yönelik saldırıları ve linç girişimleri gibi gelişmelerin “Irkçılığa hayır de” sloganıyla yapılacak EURO 2024’de Almanya’nın adaylığını olumsuz etkileyebileceğinden korkuluyordu.
Alman futbol takımının Rusya’daki Dünya Şampiyonası’nda daha ilk turda elenmesi ve Alman yetkililerin 2006 Dünya Kupası'nın ev sahipliğini alabilmek için rüşvet verdiklerinin ortaya çıkması sonrasında, Alman taraftarlar arasında EURO 2024 heyecanı olmadığı da gözlemlenmişti.
Kararın Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Berlin’deki temaslarına nasıl yansıyacağı ise merakla bekleniyor. Cumhurbaşkanı, Berlin’e gelmeden önce Alman Funke medya grubuna yaptığı açıklamada, Türkiye’nin şampiyonayı düzenlemek için tüm gerekli koşulları yerine getirdiğini ve UEFA’nın ‘adil değerlendirme’ yapacağını umut ettiğini açıklamıştı.
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