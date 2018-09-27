Birçok olumlu kritere sahip olan Türkiye hakkında UEFA'nın en çok tedirgin olduğu konu da ortaya çıktı. İşte tüm ayrıntılar...

EURO 2024'e ev sahipliği yapacak ülke bugün belli oluyor

1 / 30 Avrupa Futbol Federasyonları Birliği (UEFA) 2024 Avrupa Şampiyonası'na ev sahipliği yapacak ülkeyi bugün TSİ 15.45'te ilan edecek.

2 / 30 UEFA, tarihinde ilk kez, 2024 adaylık sürecinde, aday ülkeleri değerlendirirken "insan haklarına saygı" kriterini de dikkate alacağını açıklamıştı.

3 / 30 Kurum, Türkiye'nin adaylık dosyasını değerlendirirken de bazı olumlu taraflara atıf yapmakla birlikte, "insan hakları alanında bir hareket planı açıklanmamasının endişe konusu olduğunu" kaydetti.

4 / 30 Fransız haber ajansı AFP'ye konuşan Uluslararası Af Örgütü'nün Türkiye araştırmacısı Andrew Gardner ise Türkiye'nin Avrupa Futbol Şampiyonası'na ev sahibi olarak seçilmesinin insan hakları alanına olumlu yansıması olabileceği görüşünü dile getiriyor.

5 / 30 Rusya'nın Dünya Kupası'na ev sahipliği yaptığı süreçte insan hakları alanında da dünyanın gündeminde kaldığını kaydeden Gardner, bunu belirtmekle birlikte, UEFA'nın "mevcut durumunun kabul edilemez olduğu konusunda" Türkiye'yi uyarması gerektiğini de söylüyor.

6 / 30 Fransız Enstitüsü'nde Anadolu Araştırmaları yürüten Jean Marcou de Rusya örneğini vererek, ülkelerin insan hakları alanındaki sicillerinin, yapılan önceki seçimlerde ön koşul olmadığını hatırlatıyor.

7 / 30 Ajansa konuşan Marcou'ya göre, bir spor organizasyonu düzenleyecek ülkenin model demokrasi olmasını beklemek anlamsız.

8 / 30 Almanya uzun süre Mesut Özil'in 'ırkçılık' suçlamasını konuştu

9 / 30 Adaylardan Türkiye insan hakları kriterinde spot ışıklarının altında. Diğer aday Almanyada ise henüz birkaç ay öncesine kadar futbol eksenli "ırkçılık" tartışmaları gündemdeydi.

10 / 30 Mesut Özil, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Dünya Kupası öncesi çektirdiği fotoğraf nedeniyle Almanya'da bazı çevrelerce eleştirilmiş, Dünya Kupası'ndan sonra daha da artan eleştirilerin ardından "ırkçılığa uğradığını" belirterek milli takımı bırakmıştı.

11 / 30 Almanya'nın adaylık sürecini yürüten ekibin başı olan Markus Stenger ise kampanyalarının "Futbolla Birleştik" sloganına işaret ederek, "Tüm dünyaya ve Avrupa'ya, hangi ülkeden olursan ol, hep birlikte bunun tadını çıkarabileceğimizi göstermek istiyoruz" diyor.

12 / 30 EURO 2024'e ev sahipliği yapacak ülke bugün belli oluyor

13 / 30 EURO 2024'e ev sahipliği yapacak ülke bugün belli oluyor

14 / 30 EURO 2024'e ev sahipliği yapacak ülke bugün belli oluyor

15 / 30 EURO 2024'e ev sahipliği yapacak ülke bugün belli oluyor

16 / 30 EURO 2024'e ev sahipliği yapacak ülke bugün belli oluyor

17 / 30 EURO 2024'e ev sahipliği yapacak ülke bugün belli oluyor

18 / 30 EURO 2024'e ev sahipliği yapacak ülke bugün belli oluyor

19 / 30 EURO 2024'e ev sahipliği yapacak ülke bugün belli oluyor

20 / 30 EURO 2024'e ev sahipliği yapacak ülke bugün belli oluyor

21 / 30 EURO 2024'e ev sahipliği yapacak ülke bugün belli oluyor

22 / 30 EURO 2024'e ev sahipliği yapacak ülke bugün belli oluyor

23 / 30 EURO 2024'e ev sahipliği yapacak ülke bugün belli oluyor

24 / 30 EURO 2024'e ev sahipliği yapacak ülke bugün belli oluyor

25 / 30 EURO 2024'e ev sahipliği yapacak ülke bugün belli oluyor

26 / 30 EURO 2024'e ev sahipliği yapacak ülke bugün belli oluyor

27 / 30 EURO 2024'e ev sahipliği yapacak ülke bugün belli oluyor

28 / 30 EURO 2024'e ev sahipliği yapacak ülke bugün belli oluyor

29 / 30 EURO 2024'e ev sahipliği yapacak ülke bugün belli oluyor