Euro 2024'ün ev sahibi Almanya

Euro 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nı düzenlemek için Almanya ve Türkiye'nin yarıştığı oylamada kazanan taraf Almanya oldu. Böylece son olarak 2006 Dünya Kupası'na ev sahipliği yapan Almanya 18 yıl sonra yeniden büyük bir turnuva düzenleyecek.

İsviçre'nin Nyon kentinde bulunan UEFA'nın merkezinde düzenlenen oylamada önce Almanya Futbol Federasyonu (DFB), ardından da Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) sunum gerçekleştirdi. Sunumların tamamlanmasıyla oylamaya geçildi.

Heyecanlı bir bekleyişin ardından sonucu açıklayan UEFA Başkanı Aleksander Ceferin kazanan tarafın Almanya olduğunu ilan etti.

Ceferin "Demokratik bir seçim oldu. Demokratikse adildir" diye konuştu. UEFA adayların kaç oy aldıklarını daha sonra yazılı bir açıklama ile duyuracak.

TFF heyeti kararın hemen ardından UEFA merkezinden ayrıldı.

10 şehir 10 stat

Almanya 10 şehirde yer alan stadyumlarda müsabakalara ev sahipliği yapacak. Başkent Berlin'in yanısıra Münih, Köln, Dortmund ve Leipzig kentlerindeki statlar bunların başlıcaları.