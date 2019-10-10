Euro Bölgesi 17 milyar euroluk bütçede anlaştı

Uzlaşmaya göre, Euro Bölgesi ülkeleri her yıl bu bütçeden karşılanabilecek reform ve yatırım planları sunacak.Euro Bölgesi Maliye Bakanları yaklaşık iki yıldır yaşanan tartışmaların ardından bütçe üzerinde uzlaşma sağladı. Böylelikle Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un Avrupa vizyonunun bir parçası olan Euro Bölgesi bütçesinin oluşturulacak ancak bu bütçenin planlanandan daha küçük olacak.

Bütçenin 17 milyar euro olması planlanıyor. Varılan uzlaşmaya göre, Euro Bölgesi ülkeleri her yıl bu bütçeden karşılanabilecek reform ve yatırım planları sunacak. Euro ülkeleri ile AB'de bütçe denetiminden sorumlu Avrupa Komisyonunun bu planları değerlendirdikten sonra onaylanması öngörülüyor. Bütçeden verilecek paranın ülkenin nüfusuna ve kişi başına düşen gayri safi yurtiçi hasılaya göre belirlenmesi planlanıyor.

Bütçenin hedefi

Euro Bölgesi Maliye Bakanlarının oluşturduğu Euro Grubu Başkanı Mario Centeno Perşembe sabahı Lüksemburg'da yaptığı açıklamada, finansman ve vergilendirme konularında anlaşma sağlandığını belirtti. Centeno, bu bütçe ile ekonomik olarak diğer ülkelerin seviyesine getirilmesi gereken ekonomik açıdan zayıf olan ülkelerin desteklenebileceğini ifade etti.