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Euro Bölgesi ekonomisinde rekor küçülme

02.02.2021 16:02 | Son Güncelleme:
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Euro Bölgesi ekonomisinde rekor küçülme

Avrupa İstatistik Ofisi'nin açıkladığı verilere göre, Euro Bölgesi ekonomisi pandemi yılı 2020'de bir önceki yıla göre yüzde 6,8 oranında küçüldü.

Almanya, Fransa, İtalya gibi Avrupa'nın en büyük ekonomilerini barındıran Euro Bölgesi, 2020 yılını bir önceki yıla kıyasla yüzde 6,8'lik ekonomik küçülme ile kapattı. Avrupa İstatistik Ofisi'nin (Eurostat) açıkladığı verilere göre, 2020'nin son çeyreğinde Euro Bölgesi Gayrisafi Yurtiçi Hasılası bir önceki çeyreğe göre yüzde 0,7 oranında azalırken bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 5,1'lik düşüş gösterdi.

Kurum, son çeyrekte bir önceki çeyreğe göre ekonomisi en fazla küçülen ülkenin yüzde 4,3 ile Avusturya olduğunu, Avusturya'yı yüzde 2,0'lik küçülme gösteren İtalya'nın ve yüzde 1,3'lük küçülme gösteren Fransa'nın izlediğini açıkladı. Almanya'nın da aralarında bulunduğu çok sayıda Euro Bölgesi ülkesinde ise 2020'nin son çeyreğinde ekonomide hafif bir canlanma meydana geldiğini açıklayan Avrupa İstatistik Ofisi uzmanları, buna rağmen büyüme rakamlarının tüm ülkelerde 2019'a kıyasla gerileme kaydettiğini vurguladı. Üçüncü çeyrekteki yüzde 12,4'lük büyüme de genel eğilimde bir değişikliğe neden olmadı.

Kurumun açıkladığı veriler, geçici ilk tahminlere dayanıyor.

Darbe, diğer büyük ekomilere kıyasla ağır

Büyüme verileri, Euro Bölgesi ekonomisinin dünyanın diğer büyük ekonomilerine kıyasla korona pandemisinden daha ağır darbe aldığını ortaya koyuyor. ABD ekonomisi 2020'de bir önceki yıla kıyasla yüzde 3,5 oranında küçülürken Rus ekonomisindeki küçülme yüzde 3,1'de kalmış, Çin ekonomisi ise yüzde 2,3 oranında büyümüştü.

Yüzde 6,8'lik ekonomik küçülme Euro Bölgesi tarihinde de bir rekora işaret ediyor. Euro Bölgesi'nin gayrisafi yurtiçi hasılasındaki en büyük azalma yüzde 4,5 ile mali krizin yaşandığı 2009 yılında kaydedilmişti.

İşsizlik de arttı

Eurostat'ın verilerine göre, 2020 yılının Aralık ayında Euro Bölgesi'ndeki işsizlik rakamlarında ise değişiklik olmadı. İşsizlik yüzde 8,3 oranında kalırken bir önceki yılın aynı ayına göre ise yüzde 0,9 oranında artış gösterdi. İşsizlikteki artışa korona pandemisi ile mücadele amacıyla yürürlüğe konulan önlemlerin etkili olduğu belirtiliyor.

19 Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkenin oluşturduğu Euro Bölgesi 1999 yılında kurulmuştu.

Reuters,dpa,AFP/BÖ,HS

© Deutsche Welle Türkçe

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