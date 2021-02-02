Euro Bölgesi ekonomisinde rekor küçülme

Almanya, Fransa, İtalya gibi Avrupa'nın en büyük ekonomilerini barındıran Euro Bölgesi, 2020 yılını bir önceki yıla kıyasla yüzde 6,8'lik ekonomik küçülme ile kapattı. Avrupa İstatistik Ofisi'nin (Eurostat) açıkladığı verilere göre, 2020'nin son çeyreğinde Euro Bölgesi Gayrisafi Yurtiçi Hasılası bir önceki çeyreğe göre yüzde 0,7 oranında azalırken bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 5,1'lik düşüş gösterdi.

Kurum, son çeyrekte bir önceki çeyreğe göre ekonomisi en fazla küçülen ülkenin yüzde 4,3 ile Avusturya olduğunu, Avusturya'yı yüzde 2,0'lik küçülme gösteren İtalya'nın ve yüzde 1,3'lük küçülme gösteren Fransa'nın izlediğini açıkladı. Almanya'nın da aralarında bulunduğu çok sayıda Euro Bölgesi ülkesinde ise 2020'nin son çeyreğinde ekonomide hafif bir canlanma meydana geldiğini açıklayan Avrupa İstatistik Ofisi uzmanları, buna rağmen büyüme rakamlarının tüm ülkelerde 2019'a kıyasla gerileme kaydettiğini vurguladı. Üçüncü çeyrekteki yüzde 12,4'lük büyüme de genel eğilimde bir değişikliğe neden olmadı.