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Euro bölgesi maliye bakanları 500 milyar euroluk koronavirüs paketinde uzlaştı

10.04.2020 01:53 | Son Güncelleme

Euro bölgesi maliye bakanları, Perşembe akşamı yaptıkları video konferansta 500 milyar euroluk bir koronavirüs paketinde uzlaştı. Pakette hükümetler, şirketler ve işçiler için üç ayaklı bir destek mekanizması öngörülüyor.

Euro bölgesi maliye bakanları 500 milyar euroluk koronavirüs paketinde uzlaştı

Euro bölgesi maliye bakanları, Perşembe akşamı yaptıkları video konferansta 500 milyar euroluk bir koronavirüs paketinde uzlaştı.

İşçiler, şirketler ve hükümetler olarak üç ayağı olan paket, salgın nedeniyle alınan önlemlerden kaynaklanan ekonomik zararı azaltmayı hedefliyor.

Hükümetlere Avrupa İstikrar Mekanizması (ESM), şirketlere Avrupa Yatırım Bankası ve işçilere de Avrupa Komisyonu'nun yeni yarattığı SURE adlı bir program tarafından destek verilecek.

'AB tarihindeki en önemli ekonomik plan'

Fransa Maliye Bakanı Bruno Le Maire, bunun AB tarihindeki en önemli ekonomik plan olduğunu söyledi.

Bakanların bir uzlaşmaya varması için üç güne yayılan toplam 18 saatlik görüşme yapılması gerekti.

Öte yandan İtalya, Fransa ve İspanya'nın talep ettiği "koronabond" denen ve hükümetlerin koronavirüs nedeniyle almak zorunda kaldıkları borçların kolektif bir şekilde üstlenilmesi talebi kabul görmedi.

Daha önce Fransa hükümetinin önerdiği bir diğer "kurtarma fonu" da Almanya, Hollanda, Finlandiya ve Danimarka tarafından reddedilmişti.

Konuyla ilgili Perşembe günü bir açıklama yapan Almanya Başbakanı Angela Merkel de "AB'nin mevcut siyasi birliğinin durumunu da göz önünde bulundurunca birbirimizin borçlarını üstlenmenin doğru olmadığını düşünüyorum" demişti.

BBC Avrupa Muhabiri Gavin Lee, bugün uzlaşılan paketin kabul edilmesinde Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un büyük rolü olduğunu, son 24 saat içinde Merkel'in yanı sıra İtalya ve Hollanda ile yaptığı birden fazla telefon görüşmesinin etkili olduğunu aktarıyor.

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