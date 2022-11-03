HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Euro ile maaş hayali kurdular, ellerindeki paralardan oldular! İnşaat işçilerine Romanya tuzağı

Euro ile maaş hayali kurdular, ellerindeki paralardan oldular! İnşaat işçilerine Romanya tuzağı

03.11.2022 07:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İnşaat mühendisi olduğunu söyleyen bir kişi, çeşitli illerden yaklaşık 50 işçiyi tuzağa düşürdü. Romanya'daki inşaatlarda çalışma vaadiyle kandırdığı işçilere 2 bin 400 euro kazanacağını söyleyen şüpheli, işçilerden 2'şer bin lira aldı. Euro ile maaş hayali kuran 50 işçi, ellerindeki paradan da oldu...

Euro ile maaş hayali kurdular, ellerindeki paralardan oldular! İnşaat işçilerine Romanya tuzağı

Türkiye'nin farklı illerinden yaklaşık 50 işçiyle irtibata geçen ve inşaat mühendisi olduğunu öne süren bir kişi, Romanya'daki inşaatlarda çalışma vaadinde bulundu. İşçilere, 2 bin 400 euro maaş (44 bin TL) kazanacaklarını söyleyen şahıs, vize işlemleri için ise 2'şer bin lira istedi.

5 HAFTA GEÇTİ

Parayı gönderen, pasaport çıkaran hatta mevcut işlerinden istifa bile eden 50 işçi, bir türlü Romanya'ya gidemedi. İşçiler, "Bugün, yarın, haftaya" şeklinde oyalandığını belirtirken 5 hafta geçtiğini ifade etti.

rkyk

PARALARI İADE EDECEĞİNİ SÖYLEDİ AMA...

Show Haber'de aktarılanlara göre, telefonla ulaşılan ve mühendis olduğunu ifade eden şahıs, çelişkili ifadeler kullandı. Erzurum odasına kayıtlı olduğunu öne süren 'mühendis' aidatını ödemediği için isminin olmayabileceğini belirtti. Aldığı 2'şer bin lirayı iade edeceğini de belirtirken işçiler ise yalan söylediğini öne sürdü.

shetır

trk

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Mevlid-i Nebi Haftası coşkuyla kutlandıMevlid-i Nebi Haftası coşkuyla kutlandı
Marmaray'da panik anları! Yolcular dışarı çıkarıldı... "Derhal peronları terk edin" anonsunun sebebi belli olduMarmaray'da panik anları! Yolcular dışarı çıkarıldı... "Derhal peronları terk edin" anonsunun sebebi belli oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı taklit ettiği yeni video olay olduCumhurbaşkanı Erdoğan'ı taklit ettiği yeni video olay oldu
Anahtar Kelimeler:
İşçi Romanya dolandırıcı

En Çok Okunan Haberler

Tatlıses ve Derya Tuna gözyaşlarını tutamadı! En acı gününde yalnız bırakmadı

Tatlıses ve Derya Tuna gözyaşlarını tutamadı! En acı gününde yalnız bırakmadı

Sosyal medya bu acılı anneyi konuşuyor! Fuhuş detayı kahretti

Sosyal medya bu acılı anneyi konuşuyor! Fuhuş detayı kahretti

Asgari ücret ve EYT'de beklenen açıklama! Cumhurbaşkanı Erdoğan canlı yayında 'en önemlisi' diyerek duyurdu

Asgari ücret ve EYT'de beklenen açıklama! Cumhurbaşkanı Erdoğan canlı yayında 'en önemlisi' diyerek duyurdu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan canlı yayında önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan canlı yayında önemli açıklamalar

Korkunç kaza! Otomobil kağıt gibi ezildi: 3'ü aynı aileden 4 kişi öldü

Korkunç kaza! Otomobil kağıt gibi ezildi: 3'ü aynı aileden 4 kişi öldü

Komşular arasında silahlı çatışma! Ölü ve yaralılar var

Komşular arasında silahlı çatışma! Ölü ve yaralılar var

İlginizi Çekebilir

Hailey Bieber’la moda oldu! Geri dönüşü olmayan zararı var

Hailey Bieber’la moda oldu! Geri dönüşü olmayan zararı var

Bir kaşığı vücutta iltihabı anında kurutur, ömrü uzatır

Bir kaşığı vücutta iltihabı anında kurutur, ömrü uzatır

Gülümseten Kasım Fırsatları'nın kaçırmamanız gereken ürünleri!

Gülümseten Kasım Fırsatları'nın kaçırmamanız gereken ürünleri!

En ölümcül kanser 3 yıl önce tespit edilebilir! Hayati önemi var

En ölümcül kanser 3 yıl önce tespit edilebilir! Hayati önemi var

Ağına düşürüp sevişirken boğdu! Cesediyle ilişkiye girip...

Ağına düşürüp sevişirken boğdu! Cesediyle ilişkiye girip...

Bir daha bu fiyata bulamayacağınız ürünleri sizin için seçtik! Fırsatı kaçırmayın, acele edin

Bir daha bu fiyata bulamayacağınız ürünleri sizin için seçtik! Fırsatı kaçırmayın, acele edin

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.