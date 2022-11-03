Euro ile maaş hayali kurdular, ellerindeki paralardan oldular! İnşaat işçilerine Romanya tuzağı

Türkiye'nin farklı illerinden yaklaşık 50 işçiyle irtibata geçen ve inşaat mühendisi olduğunu öne süren bir kişi, Romanya'daki inşaatlarda çalışma vaadinde bulundu. İşçilere, 2 bin 400 euro maaş (44 bin TL) kazanacaklarını söyleyen şahıs, vize işlemleri için ise 2'şer bin lira istedi.

5 HAFTA GEÇTİ

Parayı gönderen, pasaport çıkaran hatta mevcut işlerinden istifa bile eden 50 işçi, bir türlü Romanya'ya gidemedi. İşçiler, "Bugün, yarın, haftaya" şeklinde oyalandığını belirtirken 5 hafta geçtiğini ifade etti.

PARALARI İADE EDECEĞİNİ SÖYLEDİ AMA...

Show Haber'de aktarılanlara göre, telefonla ulaşılan ve mühendis olduğunu ifade eden şahıs, çelişkili ifadeler kullandı. Erzurum odasına kayıtlı olduğunu öne süren 'mühendis' aidatını ödemediği için isminin olmayabileceğini belirtti. Aldığı 2'şer bin lirayı iade edeceğini de belirtirken işçiler ise yalan söylediğini öne sürdü.



