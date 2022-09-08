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Eurobasket 2022'de skandallar bitmiyor! NBA yıldızından itiraf "4 kişi bir yatakta uyuyoruz"

08.09.2022 19:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Avrupa basketbolunun 1 numaralı organizasyonu olan Eurobasket 2022'de skandallar bitmek bilmiyor. Turnuvada yaşanan aksaklıklar gündeme damga vururken. Bosna Hersek'in yıldızı Jusuf Nurkic, Bosna Hersek Basketbol Federasyonu'na tepki gösterdi. İşte detaylar...

Eurobasket 2022'de skandallar bitmiyor! NBA yıldızından itiraf "4 kişi bir yatakta uyuyoruz"

Eurobasket 2022 Avrupa Elemeleri B Grubu'nda oynanan 5 maçta 2 galibiyet ve 3 mağlubiyet alan Bosna Hersek turnuvaya veda etti. Eurobasket 2022'de oynanan basketboldan çok yaşanan aksaklıklar gündeme geldi. Güçlü rakiplerine karşı oynadığı basketbolla dikkat çeken Bosna Hersek'te yıldız oyuncu Jusuf Nurkic açıklamalarda bulundu. Jusuf Nurkic, Eurobasket 2022'de yaşanan aksaklıklar nedeniyle Bosna Hersek Basketbol Federasyonu'na tepki gösterdi.

Bosna Hersek Milli Takımı'nın yıldızı Jusuf Nurkic turnuvaya veda etmelerinin ardından Sporsport'a konuştu. Takımıyla gurur duyduğunu belirterek sözlerine başlayan Bosnalı basketbolcu, "Bizim için her zaman iyi veya kötü var, arası yok. Takım arkadaşlarımla, antrenörlerle gurur duyuyorum" dedi.

"YAŞADIĞIMIZ ÇALKANTILI SÜREÇ"

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Jusuf Nurkic turnuvayla ilgili yaşanan aksaklıklara rağmen iyi mücadele ettiklerinin altını çizdi ve "Yaşadığımız çalkantılı süreci düşünürsek bu sonuç etkileyici, onlarla gurur duyuyorum. Katılan herkesi tebrik ediyorum, elimizden gelenin en iyisini yaptık ve Bosna Hersek gurur duyabilir" ifadelerini kullandı.

"BANA FEDERASYON BAŞKANLIĞI VERİN"

Jusuf Nurkic takımın turnuvada yaşadığı sıkıntılarla ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. Bosna Hersek Basketbol Federasyonu'nun tavrını eleştiren tecrübeli basketbolcu, "Her şey Federasyon ile başlıyor. Spordan önce birçok şey var, spor işin en kolay kısmı. Bana Federasyonun Başkanlığını ve Yönetim Kurulu’nu verin, Bosna Hersek bir daha asla hazırlıklar, oteller veya yiyeceklerle ilgili sorun yaşamaz" diye konuştu.

Turnuvada bir yatakta dört oyuncunun birlikte uyuduğunu belirten Bosna Hersek'in yıldızı, "Eğer sen bunu yapabilirsen, ben de bana kalmış tüm işleri kendim devralmaya hazırım. Dört oyuncu bir yatakta uyuyorsa, öncelikli olan bazı şeyleri çözmezsek ne anlamı var? İnsanlar milli takımın her şeyin üstünde olduğunu anlamalı, her konuda sporculara en iyi şartların verildiğini bilmeliyiz" dedi.

"İLERLEYEMEYECEĞİZ"

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Jusuf Nurkic sözlerini şu şekilde noktaladı: "İlerleyemeyeceğiz. Bu tür mucizeleri yapabiliriz çünkü bunlar adı üstünde mucize. Sahada maksimumlarını veren 12 adamla buradan ayrılıyorsunuz. Herkesle gurur duyuyorum çünkü ellerinden gelenin en iyisini yapmak için son güçlerini verdiler. Gerçekten kimseyi suçlayamam."

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Anahtar Kelimeler:
Basketbol
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