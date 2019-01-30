Eurocontrol: “Uçuş gecikmeleri önümüzdeki yıllarda önemli ölçüde artacak"

Avrupa Hava Seyrüsefer Güvenliği Örgütü Eurocontrol tarafından hava trafiği konusunda yapılan açıklamada, önlem alınmazsa uçuş gecikmelerinin önümüzdeki yıllarda önemli ölçüde artacağı belirtildi.
Avrupa Hava Seyrüsefer Güvenliği Örgütü Eurocontrol araştırmacısı David Marsh, Avrupa havaalanlarının yakın zamanda hava trafiğinin büyümesiyle baş edemeyeceğine işaret ederek, “Günde yaklaşık yarım milyon yolcu iki saate kadar gecikmeyle karşı karşıya kalacak. Eurocontrol, 2040 yılına kadar 1,5 milyon uçuşun gerçekleşemeyeceğinden endişe ediyor” dedi.
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