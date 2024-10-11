Eurofighter alımına yeşil ışık! Almanya Türkiye için onay verdi

Türkiye hava kuvvetlerini güçlendirmek için uzun süredir çalışmalarını sürdürüyordu. Almanya'nın Eurofighter savaş uçağının Türkiye'ye satılmasıyla ilgili teknik görüşmelerin başlamasına onay verdiği açıklandı. İngiltere, Almanya, İtalya ve İspanya'dan uzmanların Türkiye'de bulunduğu belirtildi.
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