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  4. Eurofighter alımına yeşil ışık! Almanya Türkiye için onay verdi

Eurofighter alımına yeşil ışık! Almanya Türkiye için onay verdi

Recep Demircan Recep Demircan Mynet Gece Yayın Sorumlusu
11.10.2024 19:35
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Türkiye hava kuvvetlerini güçlendirmek için uzun süredir çalışmalarını sürdürüyordu. Almanya'nın Eurofighter savaş uçağının Türkiye'ye satılmasıyla ilgili teknik görüşmelerin başlamasına onay verdiği açıklandı. İngiltere, Almanya, İtalya ve İspanya'dan uzmanların Türkiye'de bulunduğu belirtildi.

Eurofighter alımına yeşil ışık! Almanya Türkiye için onay verdi

Ayrıntılar birazdan...

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Almanya Türkiye savaş uçağı
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