Euromos'ta kazı çalışmaları

Muğla'nın Milas ilçesindeki, Zeus Tapınağı'nın da yer aldığı Euromos Antik Kenti'nde kazı çalışmalarına başlandı.

Karya Uygarlığına ait antik kentteki kazıların başkanlığını yürüten Dr. Öğr. Üyesi Abuzer Kızıl, AA muhabirine yaptığı açıklamada, daha önce yıl içerisinde sadece 2,5 ay kazı çalışması yürütebildiklerini, bu kısıtlı zaman diliminde istenilen sonuçları elde etmekte güçlük çektiklerini belirtti.

Arkeolojik kazı süresinin 12 aya çıkarılmasıyla Euromos Antik Kenti’nde önemli projeleri hayata geçirmeyi planladıklarını aktaran Kızıl, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi olarak 2011'den bu yana Euromos’ta arkeolojik kazıları devam ettirdiklerini söyledi.

Euromos Antik Kenti’nin 12 ay çalışılacak kazı bölgesi arasında yer almasının kendileri için çok önemli olduğunu dile getiren Kızıl, "Bizler de arkeolojide istenilen başarının sağlanabilmesi için böyle bir çalışmanın gerçekleştirilmesini arzu ediyorduk. Bu bağlamda altyapımımız yeterli. İklim de buna elverişli." diye konuştu.

Kızıl, antik kentte bulunan ve milattan önce ikinci yüzyılda inşa edilen Zeus Tapınağı'nın Anadolu'nun en iyi korunan tapınaklarından biri olduğunu, tapınaktaki 17 sütundan 16'sının üst kirişleriyle hala ayakta durduğunu aktardı.