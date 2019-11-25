Europol: ‘IŞİD İnternette Önemli Ölçüde Geriletildi’ 

Avrupa polis teşkilatı Europol, IŞİD’in internet ağlarını hedef alan bir operasyon düzenlediklerini ve operasyonda terör örgütünün internet üzerindeki varlığına ve propaganda kabiliyetine önemli ölçüde darbe vurulduğunu açıkladı.

Belçika federal savcılığı sözcüsü Eric Van Der Sypt Europol’un Lahey’deki merkezinde düzenlediği basın toplantısında, örgüt tarafından kullanılan çok sayıda internet sunucusunun devre dışı bırakıldığını bildirdi.

Van Der Sypt, “İnternetin önemli bir kısmından silindiler. Şu an itibariyle yüzde yüz diyemem ama bundan nasıl toparlanacaklar göreceğiz” dedi.

IŞİD’in varlığının sadece karada savaşıyla sınırlı olmadığına dikkat çeken Van Der Sypt, “Bu medya kanallarını kullanarak ülkelerimizden çok sayıda kişiyi radikalleştirdiler ve yabancı savaşçı olarak bünyelerine kattılar. Bu faaliyetler Avrupalı vatandaşların radikalleşmesinde doğrudan bağlantılı olabilir” diye konuştu.

Belçika haber ajansı Belga da, savcıların IŞİD’in basın yayın kolunun yönettiği çok sayıda internet hesabı ve web sitesini kapattırdığını bildirdi.