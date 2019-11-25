Europol: ‘IŞİD İnternette Önemli Ölçüde Geriletildi’ 

Avrupa polis teşkilatı Europol, IŞİD’in internet ağlarını hedef alan bir operasyon düzenlediklerini ve operasyonda terör örgütünün internet üzerindeki varlığına ve propaganda kabiliyetine önemli ölçüde darbe vurulduğunu açıkladı.
Belçika federal savcılığı sözcüsü Eric Van Der Sypt Europol’un Lahey’deki merkezinde düzenlediği basın toplantısında, örgüt tarafından kullanılan çok sayıda internet sunucusunun devre dışı bırakıldığını bildirdi.
Van Der Sypt, “İnternetin önemli bir kısmından silindiler. Şu an itibariyle yüzde yüz diyemem ama bundan nasıl toparlanacaklar göreceğiz” dedi.
IŞİD’in varlığının sadece karada savaşıyla sınırlı olmadığına dikkat çeken Van Der Sypt, “Bu medya kanallarını kullanarak ülkelerimizden çok sayıda kişiyi radikalleştirdiler ve yabancı savaşçı olarak bünyelerine kattılar. Bu faaliyetler Avrupalı vatandaşların radikalleşmesinde doğrudan bağlantılı olabilir” diye konuştu.
Belçika haber ajansı Belga da, savcıların IŞİD’in basın yayın kolunun yönettiği çok sayıda internet hesabı ve web sitesini kapattırdığını bildirdi.
Europol ve 11 ülkedeki polis teşkilatlarının ortak düzenlediği operasyonda, terör örgütünce kullanılan çok sayıda iletişim kanalı dahil 26 bin civarında internet malzemesinin çalışmaz hale getirildiği açıklandı.
Europol, IŞİD’in propaganda çalışmalarına karşı koymak için Google, Twitter, Instagram ve Telegram dahil en büyük internet platformlarından dokuzuyla birlikte çalıştıklarını belirtti.
“Terörizm ve şiddet yanlısı aşırılığı destekleyen propaganda videoları, yayınları ve sosyal medya hesaplarını” inceleme altına aldığını kaydeden Europol, en saldırgan içerikli materyallerin Telegram’da tespit edildiği bilgisini verdi.
Telegram’ın bu süreçte sağladığı yardımların övüldüğü açıklamada, bu internet platformunun “zararlı içerikleri kaldırmada” Europol’e yardımcı olduğu belirtildi.
Telegram’dan konuyla ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.
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