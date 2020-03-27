EUROPOL korona suçlarına karşı uyardı

Teşkilatın verilere göre siber suçlar, dolandırıcılık, hırsızlık ve sahtecilik gibi suçlarda artış var.Merkezi Hollanda'nın Lahey kentindeki Avrupa polis teşkilatı EUROPOL, koronavirüs salgınıyla bağlantılı olarak bazı suçlarda artış olduğunu açıkladı.

Organize suç çetelerinin yeni yöntemlerle korona krizinden faydalanmaya çalıştığı uyarısında bulunan EUROPOL siber suçlar, dolandırıcılık, hırsızlık ve sahtecilik suçlarının arttığına dikkat çekti.

Sahte maske, dezenfektan ve ilaç

EUROPOL'ün açıkladığı raporda virüse karşı sahte koruma ürünleri ve ilaçların piyasaya sürüldüğü, bu sahte ürün ve ilaçların da salgının daha da yayılmasına yol açtığı belirtildi. Açıklamada dolandırıcıların özellikle koruma maskesi ve dezenfektan gibi ürünlerin piyasada zor bulunmasından faydalandığına işaret edildi.

EUROPOL'ün verilerine göre Mart ayı içinde dünya genelinde güvenlik güçlerinin düzenlendiği operasyonlarda 34 bin cerrahi maskeye el konuldu. Ayrıca çok sayıda antivirüs ilacı, sıtmaya karşı kullanılan klorokin maddesi ve vitamin ilaçlarının sahtelerinin ele geçirildiği vurgulandı.