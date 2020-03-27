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EUROPOL korona suçlarına karşı uyardı

DÜNYA HABERLERİ  | 27.03.2020 13:34 | Son Güncelleme

Avrupa polis teşkilatı EUROPOL, korona suçlarına karşı uyarıda bulundu.

Teşkilatın verilere göre siber suçlar, dolandırıcılık, hırsızlık ve sahtecilik gibi suçlarda artış var.Merkezi Hollanda'nın Lahey kentindeki Avrupa polis teşkilatı EUROPOL, koronavirüs salgınıyla bağlantılı olarak bazı suçlarda artış olduğunu açıkladı.

Organize suç çetelerinin yeni yöntemlerle korona krizinden faydalanmaya çalıştığı uyarısında bulunan EUROPOL siber suçlar, dolandırıcılık, hırsızlık ve sahtecilik suçlarının arttığına dikkat çekti.

Sahte maske, dezenfektan ve ilaç

EUROPOL'ün açıkladığı raporda virüse karşı sahte koruma ürünleri ve ilaçların piyasaya sürüldüğü, bu sahte ürün ve ilaçların da salgının daha da yayılmasına yol açtığı belirtildi. Açıklamada dolandırıcıların özellikle koruma maskesi ve dezenfektan gibi ürünlerin piyasada zor bulunmasından faydalandığına işaret edildi.

EUROPOL'ün verilerine göre Mart ayı içinde dünya genelinde güvenlik güçlerinin düzenlendiği operasyonlarda 34 bin cerrahi maskeye el konuldu. Ayrıca çok sayıda antivirüs ilacı, sıtmaya karşı kullanılan klorokin maddesi ve vitamin ilaçlarının sahtelerinin ele geçirildiği vurgulandı.

Raporla ilgili açıklamasında bu durumun kabul edilemez olduğunu söyleyen EUROPOL Direktörü Catherine De Bolle, "Sağlık krizinin olduğu bir dönemde bu tür kriminal faaliyetler özellikle tehlikeli ve insan hayatını tehlikeye atabilir" dedi.

Siber dolandırıcılık uyarısı

Siber suçlara karşı da uyarıda bulunan EUROPOL, çok sayıda kişinin evden çalıştığına dikkat çekerek evde kullanılan bilgisayarların daha az güvenli olduğunu belirtti. Dolandırıcılık olaylarının artabileceğini kaydeden EUROPOL, dikkatli olunması gerektiğine ve dolandırıcıların insanların korkularını sömürebileceğine işaret etti.

dpa/HS,TY

©️ Deutsche Welle Türkçe

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