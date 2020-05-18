Europol: “Salgın Sırasında İnternette Pedofili Faaliyetleri Arttı”

Avrupa Birliği Polis Teşkilatı Europol, Corona virüsü salgını döneminde siber suçlarda artış yaşandığını, özellikle internette çocuklara yönelik cinsel istismar vakalarının arttığını bildirdi.

Birçok kişinin evlerinden çalışmak zorunda kaldığı ve internet üzerinden alışverişin arttığı salgın döneminde siber suçlarda da ciddi tırmanış gözleniyor.

Avrupa Parlamentosu’ndaki oturumda konuşan Europol Direktörü Catherine De Bolle, sosyal ağlarda ‘‘çocukların cinsel istismarı’’ temalı içerik arayan kişilerin sayısındaki artışın endişe verici boyutta olduğunu söyledi.

Belçika Polis Teşkilatı eski başkanı olan De Bolle, AB üyesi 27 ülkenin polis teşkilatlarından, çocuk istismarı vakalarında artış olduğuna ilişkin bildirimler geldiğini söyledi. Çocuklara cinsel istismar içerikli paylaşımların yapıldığı yasa dışı internet sitelerine erişimde de artış olduğu gözleniyor. Öte yandan polis teşkilatları tarafından kapatılan yasadışı internet siteleri ve online platformların sayısı da artıyor.

De Bolle, Europol'ün, internette sadece belirli yazılımlarla erişilebilen ve genelde yasa dışı faaliyetler için kullanılan karanlık ağda çocuklara kolay erişimini sağlayan suçlulara da rastladığını söyledi.