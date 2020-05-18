Europol: “Salgın Sırasında İnternette Pedofili Faaliyetleri Arttı”

Avrupa Birliği Polis Teşkilatı Europol, Corona virüsü salgını döneminde siber suçlarda artış yaşandığını, özellikle internette çocuklara yönelik cinsel istismar vakalarının arttığını bildirdi.
Birçok kişinin evlerinden çalışmak zorunda kaldığı ve internet üzerinden alışverişin arttığı salgın döneminde siber suçlarda da ciddi tırmanış gözleniyor.
Avrupa Parlamentosu’ndaki oturumda konuşan Europol Direktörü Catherine De Bolle, sosyal ağlarda ‘‘çocukların cinsel istismarı’’ temalı içerik arayan kişilerin sayısındaki artışın endişe verici boyutta olduğunu söyledi.
Belçika Polis Teşkilatı eski başkanı olan De Bolle, AB üyesi 27 ülkenin polis teşkilatlarından, çocuk istismarı vakalarında artış olduğuna ilişkin bildirimler geldiğini söyledi. Çocuklara cinsel istismar içerikli paylaşımların yapıldığı yasa dışı internet sitelerine erişimde de artış olduğu gözleniyor. Öte yandan polis teşkilatları tarafından kapatılan yasadışı internet siteleri ve online platformların sayısı da artıyor.
De Bolle, Europol'ün, internette sadece belirli yazılımlarla erişilebilen ve genelde yasa dışı faaliyetler için kullanılan karanlık ağda çocuklara kolay erişimini sağlayan suçlulara da rastladığını söyledi.
Europol Başkanı De Bolle, okulların uzaktan eğitime geçmesiyle birlikte kimi zaman yeterince güvenli olmayan internet platformları üzerinden derslere katılan öğrencilerin pedofillerin hedefi olduğuna dikkat çekti.
Yetkili, çocukların normal derslere dönüp yeniden öğretmenlerin gözetimi altına girmesiyle birlikte durumun seyriyle ilgili daha net bir tablo görmeyi umduklarını söyledi.
Avrupa’da hala birçok ülkede okullar salgın nedeniyle kapalı.
Çocuklara yönelik cinsel istismar vakalarının ihbar edilmesi için kurulan yardım hatlarının adeta kilitlendiğini belirten De Bolle, bir Europol raporuna göre bu konudaki en büyük artışın Mart ayı boyunca İspanya’da yaşandığını aktardı.
Çocuk cinsel istismarı ve insan kaçakçılığına karşı birçok sivil toplum kuruluşunu bir araya getiren ECPAT adlı kurum, interneti çocuklara cinsel istismar amaçlı kullanmanın günümüzde her zamankinden kolay olduğunu bildiriyor.
Çocuklarla iletişim kurmanın yanı sıra pedofillerin kendileri gibi suçlulara ulaşmasının da kolaylaştığına dikkat çeken kuruluş, buna bağlı olarak çocuk cinsel istismarı içeriğine erişimin ve paylaşımların da kolaylaştığını belirtiyor.