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Europol'den aşırı sağcı şiddet uyarısı

24.09.2019 15:53 | Son Güncelleme

Avrupa Birliği (AB) Polis Teşkilatı Europol tarafından hazırlanan bir rapor, aşırı sağ bağlantılı terör suçlarından tutuklanan kişilerin sayısında artış yaşandığını ortaya koydu.

Europol'den aşırı sağcı şiddet uyarısı

Avrupa Birliği (AB) Polis Teşkilatı Europol’un, üç basın kuruluşu tarafından edinilen raporunda, aşırı sağ bağlantılı terör suçlarından tutuklanan kişilerin sayısının arttığına dikkat çekerek uyarılarda bulunuldu. Süddeutsche Zeitung'un yanı sıra, Alman kamu medya kurumları NDR ve WDR'in haberine göre aşırı sağ motivasyonla işlenen suçlarda büyük bir artış yaşandığı ifade edilerek, bu zihniyetteki kişi ve gruplarla mücadelede kurumlararası iş birliğinin daha da güçlendirilmesi talep ediliyor.

Avrupa Birliği Dönem Başkanı Finlandiya’nın talebi üzerine hazırlanan strateji raporunda, yaşanan bu aşırı artışın, "bir çok AB üyesi ülkede yaşanan şiddet olaylarında" kendini gösterdiği vurgulanıyor.

Aşırı sağ bağlantılı terör suçuna karıştığı için 2016 yılında 12 kişinin tutuklandığı, 2018’de ise bu rakamın 44’e yükseldiği belirtilen raporda, bu grupların silahlara ve patlayıcı maddelere olan ilgisinin de arttığı dile getiriliyor.

Güvenlik kurumlarına sızma girişimi

Raporda dikkat çeken bölümlerden biri de, aşırı sağcı grupların güvenlik kurumlarına sızma girişimlerine dair kullanılan ifadeler. Raporda, "Aşırı sağcı grupların üyeleri, bedensel yeteneklerini artırmak ve silahlı mücadele kabiliyetlerini geliştirmek için, ordu ve güvenlik kurumlarında görev yapan personeli kendileri için kazanmaya ve böylece, bu personelin gözetleme ve yakın dövüş becerilerinden faydalanmaya çalışmaktadır" ifadesine yer veriliyor. Ayrıca sağcı ve aşırı sağcı örgütlerin, toplumun genç ve eğitimli kesimleri tarafından da artan oranda kabul görmesinden endişe duyulduğu bildiriliyor.

Europol’un raporu, söz konusu aşırı sağcı örgütlerden bazılarının ülkelerarası örgütlenmeye gittiğini ortaya koyuyor. "Hammerskins", "Soldiers of Odin", Almanya’da yasaklı olan "Blood & Honour" ve "Combat 18" bu örgütlerden bazıları. Almanya’da çok sayıda eyaletin içişleri bakanı, "Combat 18"in de yasaklanması yönünde görüş bildirdi. Henüz bu konuda bir karar vermeyen Federal İçişleri Bakanı Horst Seehofer’in yakın zamanda aşırı sağ ile mücadele paketini açıklaması bekleniyor.

Bilgi akışındaki sıkıntılar

Europol raporuna göre aşırı sağcı terör gruplarının başlıca hedefleri arasında, sığınmacılar, Müslümanlar, siyasetçiler, sol cenahtan siyasi rakipler ve cinsel azınlıklar (LGBT) yer alıyor. Avrupa Polis Teşkilatı çok sayıda şiddet olayının bazı ülkeler tarafından terör olarak algılanmadığını ve ulusal yasalara göre, "aşırı faaliyetler" olarak değerlendirildiğini, dolayısıyla kendilerine bildirilmediğini belirtiyor. Durum böyle olduğu için de birçok olay istatistiklere de girmiyor. Rapor kamuya açık kaynaklardan elde edilen şiddet olaylarına dair bilgilerle, kurumlardan Europol'e ulaşan resmi veriler arasında büyük bir fark olduğuna da dikkat çekiyor. Buna göre Avrupa Polis Teşkilatı sonuç itibariyle Avrupa Birliği'ne üye ülkelerce bilinen bütün aşırı sağ ve sağcı terörist şiddet olaylarını kapsamlı biçimde içeren bir veri tabanına sahip değil.

DW / ET,HT

© Deutsche Welle Türkçe

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