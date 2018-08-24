Europol'den düzensiz göçü koordine eden örgüte operasyon

LAHEY (AA) - Avrupa Birliği Polis Teşkilatı (Europol), Avrupa'ya sahte evlilik yoluyla düzensiz göçü koordine eden bir organize suç örgütüne yönelik operasyonda yakalanan 5 kişinin tutuklandığını duyurdu.

Europol'den yapılan açıklamada, 22 Ağustos'ta düzenlenen operasyonda Romanya ve Polonya'da yakalanan 5 kişinin tutuklandığı belirtildi.

Suç örgütünün, Hint ve Nepal uyruklu göçmenlere 12 bin avro karşılığında sahte evlilik yaparak Avrupa'da oturma izni aldıkları ifade edilen açıklamada, dperasyon kapsamında 17 eve yapılan baskınlarda 14 bin avro, sahte evrak, evlilik cüzdanları, evlilik yüzükleri ve elektronik cihazların ele geçirildiği aktarıldı.

Sahte evlilik yaparak oturum alan 15 kişinin tespit edildiği belirtilen açıklamada, bu sayının daha fazla olduğunun tahmin edildiği vurgulandı.

Europol, elde edilen kanıtların araştırmasının ve analizinin devam ettiğini açıkladı.

