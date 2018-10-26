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EUROPOL'ün siber suç programı 241 çocuğu istismardan kurtardı

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.10.2018 17:28 | Son Güncelleme

Avrupa Siber Suç Merkezinde yapılan fotoğraf ve video analizlerinin yönlendirdiği adli soruşturmalarda, bugüne kadar 28 ülkeden 94 suçlu yakalanarak hakim karşısına çıkarıldı, 241 çocuk kurban koruma altına alındı

Avrupa Polis Teşkilatı EUROPOL, çocuk istismarı suçlarına karşı ülkeler arası iş birliği sayesinde, bugüne kadar 241 çocuk kurbanın kurtarıldığını ve 28 ülkede 94 suçlunun yakalandığını bildirdi.

EUROPOL'den yapılan açıklamada, teşkilata bağlı Avrupa Siber Suç Merkezinde yapılan fotoğraf ve video analizlerinin yönlendirdiği adli soruşturmalarda, bugüne dek 28 ülkede 94 suçlunun yakalanarak hakim karşısına çıkarıldığı ve 241 çocuk kurbanın koruma altına alındığı belirtildi.

Merkezin çocuk istismarıyla mücadele için oluşturduğu Kurban Teşhis Görev Gücü, 21 ülkeden 27 adli uzmanın katılımıyla 15-26 Ekim tarihlerinde Europol'ün Lahey'de merkezinde 5. ortak çalışmasını gerçekleştirdi.

Çalışmada, siber güvenlik uzmanları, Europol'ün veri tabanındaki çocuk istismarına işaret eden 32 milyon dijital fotoğraf ve görüntüyü inceledi. Bunlar içinde 584 bağlantılı dizi keşfetti, 91 serinin kaynak ülkesi tespit edilerek ilgili ülkeler uyarıldı.

EUROPOL, ayrıca Kurban Teşhis Görev Gücü kullandığı veri tabanını genişletmek amacıyla 1 Haziran 2017'de bir kitle kaynak uygulamasını kamunun hizmetine soktu. Uygulama kapsamında polis kaynaklarına 22 binden fazla ihbar ulaştı.

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Anahtar Kelimeler:
Avrupa Siber Suç Merkezi Çocuk istismarı Europol

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