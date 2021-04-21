Eurostat: AB ülkelerinin atıkları en fazla Türkiye'ye gidiyor

Avrupa Birliği (AB) İstatistik Ofisi (Eurostat), Avrupa'dan yapılan atık ihracatının en büyük alıcısının Türkiye olduğunu açıkladı.

Eurostat verilerine göre, AB ülkelerinden yapılan atık ihracatı 2004 yılından bu yana yüzde 75 arttı. Yıllık 32,7 milyon tonu bulan atık ihracatının 13,7 milyon tonu Türkiye'ye gidiyor.

Avrupa'dan Türkiye'ye yapılan atık ihtacatı, son 20 yılda yaklaşık 3 kat arttı. Avrupa'dan gönderilen atıkların yarıdan fazlası, demir ve çelik gibi metal atıklardan oluşuyor. AB ülkelerinden ihraç edilen yıllık 17,5 milyon ton metal atığın, yaklaşık 12 milyonunu Türkiye alıyor.

AB atıklarının en fazla gönderildiği diğer ülkeler ise, yıllık 1,8 milyon ton ile İngiltere, 1,6 milyon ton ile İsviçre, 1,5 milyon ton ile Norveç, 1,4'er milyon ton ile Endonezya ve Pakistan olarak sıralanıyor.

AB ülkelerinden ihraç edilen 6 milyon ton kağıt atığın yüzde 15'i de yine Türkiye tarafından alınıyor.

Avrupa tarafından ihraç edilen plastik atıkların önemli bir kısmı da Türkiye tarafından alınıyor. Hollanda ve Belçika'daki limanlardan gönderilen plastik atıklar gittikleri ülkelerde yeterince takip edilemiyor.