Euro/TL kuru rekor kırdı: Euro yükselirken, dolar neden değer kaybediyor?

Euro, Türk Lirası karşısında Pazartesi günü 8,21'e çıkarak rekor kırdı.

Pazartesi gününe 7,97 seviyesinde başlayan Euro/TL kuru, ilk önce 8'i aştı. Kademeli yükselişini sürdüren kur, akşam saatlerinde çıkışını hızlandırdı ve 8,20 seviyesini aşarak tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı.

Dolar/TL kuru da bu harekete paralel olarak yükseldi. Dolar/TL gün içinde uzun süre 6,84 seviyesinde yatay seyrettikten sonra kademeli olarak yükseldi. Akşam saatlerinde 6,98 liraya kadar çıkarak 14 Mayıs'tan beri en yüksek seviyesine ulaşan dolar daha sonra 6,88'e çekildi.

Salı günü ise Euro/TL kuru 8,04-8,18 aralığında işlem görüyor.

Euro'nun Türk Lirası'na karşı neden rekor kırdığını, değer kazanmasına rağmen Dolar/TL'deki yükselişin neden sınırlı kaldığını uzmanlara sorduk.

Euro nasıl rekor kırdı?

İsviçre merkezli Swissquote bankasından piyasa stratejisti İpek Özkardeşkaya, Euro'daki yükselişi, küresel risk iştahının gelişmekte olan para birimlerine olumsuz yansıması ile sermaye akışının gelişmiş ve güvenli para birimlerine destek olmasına dayandırıyor.