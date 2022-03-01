Eurovision 2016 birincisi Camala sosyal medya hesabında dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. Rusya Ukrayna gerilimi dolayısıyla çocukları ile birlikte Ukrayna'dan ayrılıp Romanya'ya sığındığını ifade eden Camala, 4 gün yemek yiyemediklerini vurgulayarak Rusya'ya isyan etti. Bu kapsamda Eurovision 2016 birincisi Camala kimdir? Camala nereli ve kaç yaşında? 1944 şarkısı ne anlatıyor?sorularının yanıtı merak konusu oldu. 2016 Eurovision Şarkı Yarışması birincisi Camala'nın hayat hikayesi ve detaylar haberimizde...

EUROVİSİON 2016 BİRİNCİ CAMALA KİMDİR?

Camala sahne adını kullanan Susana Cemaleddinova Ukraynalı şarkıcıdır.

Camal, Jūrmala'da gerçekleştirilen "New Wave - 2009" Uluslararası Genç Pop Şarkıcıları Yarışması'nda gösterdiği performansla büyük ödül ile ödüllendirilmiştir.

Camala, 2016 Eurovision Şarkı Yarışması'nda Ukrayna'yı "1944" isimli Kırım Tatar Sürgününü anlatan şarkısıyla temsil etmiştir.

Camala, 2016 Eurovision Şarkı Yarışması'nı 534 puanla kazanmıştır.

Eurovision'ı kazanmasının ardından Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko tarafından Camala'ya Ukrayna halk sanatçısı unvanı verildi.

CAMALA NERELİ VE KAÇ YAŞINDA?

Camala 27 Ağustos 1983 tarihinde o dönemki Kırgız Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti'nde dünyaya geldi. Kırım Türkü sanatçı ülkemizde Eurovison Şarkı Yarışması'nda söylediği '1944' şarkısı ile biliniyor.

1944 ŞARKISI NE ANLATIYOR?

1944 şarkısının sözleri ve bestesi Camala'ya aittir.

Kırım Türkü sanatçı Camala'nın yazdığı şarkı, 1944 yılında yaşanan Kırım Tatar Sürgünü'nden bahsetmektedir. Nakaratı Kırım Tatarca olan şarkı, ağırlıklı olarak İngilizce sözlere sahiptir.

