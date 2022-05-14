Eurovision 2022 finali başladı! Eurovision 2022 finali hangi kanalda?

2022 Eurovision için nefesler tutuldu. Geçen yıl, yarışmayı "Zitti e buoni" adlı şarkısıyla Måneskin müzik grubunun kazanmıştı. Yarışma bu sene İtalya'nın kenti Torino'da bulunan Pala Alpitour'da yapılıyor. Eurovision 2022 finalinde kazanan belli olacak. Peki Eurovision 2022 finali hangi kanalda? Detaylar haberimizde...
Eurovision 2022 Şarkı Yarışması saat 22.00'da başladı.
2022 Yılının Eurovision şarkı yarışması İtalya'da yapılıyor. Toplam 40 ülkenin katıldığı ve finale 25 ülkenin kaldığı Eurovision 2022'de kazanan bu akşam belli olacak.
Eurovision 2022 ülkemizde herhangi bir televizyon kanalında yayınlanmayacak. Eurovision 2022 şarkı yarışmasını kaçırmak istemeyenler Eurovision 2022 Youtube kanalı üzerinden canlı yayını takip edebilirler.
Eurovision 2022 final sonucu bu gece yarısı belli olacak. Yapılan açıklama sonrası haberimiz eş zamanlı olarak güncellenecektir...
Eurovision'a doğrudan katılan büyük beşler: İtalya, Fransa, Almanya, İngiltere ve İspanya
EUROVİSİON 1. YARI FİNAL SONUÇLARI:
İsviçre
Norveç
Ermenistan
Yunanistan
İzlanda
Ukrayna
Litvanya
Moldova
Portekiz
Hollanda
EUROVİSİON 2. YARI FİNAL SONUÇLARI:
Belçika
Çekya
Azerbaycan
Polonya
Finlandiya
Estonya
Avustralya
İsveç
Romanya
Sırbistan
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