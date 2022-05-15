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EUROVİSİON 2022 GALİBİ! Eurovision 2022'yi kim kazandı? Eurovision 2022 birincisi kim oldu? Eurovision 20222yi hangi ülke kazandı?

15.05.2022 13:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eurovision 2022 heyecanı dün akşam son buldu. Finalde 25 ülkenin katıldığı Eurovision 2022 birincisi belli oldu. Eurovision 2022 geçen senenin galibi İtalya'da düzenlendi.. 45 ülkeden canlı yayınlanan Eurovision şarkı yarışması YouTube üzerinden takip edildi. İşte Eurovision 2022 kazananı!

EUROVİSİON 2022 GALİBİ! Eurovision 2022'yi kim kazandı? Eurovision 2022 birincisi kim oldu? Eurovision 20222yi hangi ülke kazandı?

Eurovision 2022 birincisi geçtiğimiz akşam açıklandı. 66. düzenlenen Eurovision 2022'nin galibi belli oldu. 10 Mayıs'ta ilk yarı finali, 12 Mayıs'ta ise ikinci yarı finali gerçekleştirilen Eurovision 2022 büyük finali dün akşam yapıldı. Avrupa ülkelerinde büyük bir heyecanla takip edilen Eurovision şampiyonu merak ediliyor. İşte Eurovision 2022 şarkı yarışması birincisi...

EUROVİSİON 2022 BİRİNCİSİ KİM OLDU?

2022 Eurovision Şarkı Yarışması'nın finali cumartesi akşamı gerçekleşti. 25 ülke adına katılan şarkıcılar performanslarını sergiledi.

Oylama sonucu Eurovision 2022 Şarkı Yarışması'nı Ukrayna adına yarışan Kalush Orchestra "Stefania" şarkısıyla kazandı. Öte yandan birinci olan Ukrayna'yı 466 puanla Birleşik Krallık takip etti. Üçüncü ise 459 puanla İspanya oldu.

EUROVİSİON 2022 HANGİ ÜLKE KAÇINCI OLDU?

İtalya'da gerçekleştirilen Eurovision Şarkı Yarışması'nın finalinde 25 ülkenin temsilcileri mücadele etti. Yarışmanın finalinde Ukrayna'yı temsil eden Kalush Orchestra'nın "Stefania" adlı şarkısı 631 puan ile birinci oldu.

Yarışmada Birleşik Krallık temsilcisi Sam Ryder'ın seslendirdiği "Space Man" adlı şarkı 466 puanla ikinciliği, İspanya temsilcisi Chanel'in "Slomo" şarkısı da 459 puanla üçüncülüğü elde etti. Yarışmada Azerbaycan'ı "Fade To Black" adlı eserle temsil eden Nadir Rustamli da 106 puanla 16'ncı oldu.

EUROVİSİON 2022 SONUÇLARI

1- Ukrayna 631
2- Birleşik Krallık 466
3- İspanya 459
4-İsveç 438
5-Sırbistan 312
6-İtalya 268
7-Moldova 253
8-Yunanistan 215
9-Portekiz 207
10-Norveç 182
11-Hollanda 171
12- Polonya 151
13- Estonya 141
14-Litvanya 128
15-Avustralya 125
16-Azerbaycan 106
17-İsviçre 78
18-Romanya 65
19-Belçika 64
20-Ermenistan 61
21-Finlandiya 38
22-Çekya 38
23-İzlanda 20
24-Fransa 17
25-Almanya 6

RUSYA EUROVİSİON 2022 ŞARKI YARIŞMASINA KATILMADI MI?

Rusya’nın Ukrayna’yı işgal etmesiyle, Avrupa Yayın Birliği-EBU üyesi ülkelerin baskısı sonucu Rusya yarışmadan diskalifiye edilmişti.

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Ukrayna
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