Eurovision 2022 heyecanı devam ediyor. Yarışma YouTube'dan canlı olarak yayınlanıyor. Türkiye yarışmaya 2013 yılından beri katılmıyor. Sertab Erener, 2003'te “Everyway That I Can” ile Türkiye'yi temsil etmiş ve ülkemize birinciliği getirmişti. Peki Eurovision 2022 kim kazandı, hangi ülke birinci oldu? Azerbaycan Eurovision 2022 finalinde kaçıncı oldu? Konuya ilişkin ayrıntılar haberimizde...

EUROVİSİON 2022 KİM KAZANDI?

2022 Yılının Eurovision şarkı yarışması İtalya'da yapılıyor. Toplam 40 ülkenin katıldığı ve finale 25 ülkenin kaldığı Eurovision 2022'de kazanan bu akşam belli olacak.

Eurovision 2022 ülkemizde herhangi bir televizyon kanalında yayınlanmayacak. Eurovision 2022 şarkı yarışmasını kaçırmak istemeyenler Eurovision 2022 Youtube kanalı üzerinden canlı yayını takip edebilirler.

EUROVİSİON 2022 HANGİ ÜLKE BİRİNCİ OLDU?

Eurovision 2022 final sonucu bu gece yarısı belli olacak. Yapılan açıklama sonrası haberimiz eş zamanlı olarak güncellenecektir...

Eurovision'a doğrudan katılan büyük beşler: İtalya, Fransa, Almanya, İngiltere ve İspanya

EUROVİSİON 1. YARI FİNAL SONUÇLARI:

İsviçre

Norveç

Ermenistan

Yunanistan

İzlanda

Ukrayna

Litvanya

Moldova

Portekiz

Hollanda

EUROVİSİON 2. YARI FİNAL SONUÇLARI:

Belçika

Çekya

Azerbaycan

Polonya

Finlandiya

Estonya

Avustralya

İsveç

Romanya

Sırbistan

