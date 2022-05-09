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Eurovision 2022 ne zaman? Eurovision hangi günler olacak? Eurovision hangi kanalda, saat kaçta yayınlanacak?

09.05.2022 13:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eurovision 2022 için araştırmalar başladı. 2022 Eurovision Şarkı Yarışması tarihleri ise müzikseverler tarafından merak ediliyor. Eurovison bu yıl İtalya'nın Torino şehrinde gerçekleştirilecek. Geçen Eurovision'u Maneskin müzik gurubu kazanmıştı. Eurovision 2022 hakkında merak edilen detaylar!

Eurovision 2022 ne zaman? Eurovision hangi günler olacak? Eurovision hangi kanalda, saat kaçta yayınlanacak?

2022 Eurovision için nefesler tutuldu. Müzik tutkunlarının merakla beklediği Eurovision'un 2022 etabı için artık sayılı günler kaldı. 66. Eurovision Şarkı Yarışması olarak da bilinen yarışma, 2021 yarışmasını "Zitti e buoni" adlı şarkısıyla Måneskin müzik grubunun kazanmasından dolayı İtalya'nın kenti Torino'da bulunan Pala Alpitour'da yapılacak. İşte 2022 Eurovision tarihine dair detaylar...

2022 EUROVİSİON NE ZAMAN?

Yarışmanın ilk yarı finali 10 Mayıs 2022, ikinci yarı finali 12 Mayıs 2022, finali 14 Mayıs 2022 tarihlerinde yapılacak.

Her üç günde de Jüri, Aile ve Canlı Yayın şovu olmak üzere üç performans sahnelenecek.

BU YIL KAÇ ÜLKE KATILIM SAĞLAYACAK?

Yarışmaya bu sene 41 ülke katılıyor. 17 ülke birinci yarı finalde, 18 ülke ise ikinci yarı finalde yarışacak.

"Büyük Beşler" olarak bilinen İtalya, Fransa, Almanya, İtalya ve İspanya büyük finale doğrudan katılacağından, yarı finalde yarışmayacak.

İşte 2022 Eurovision Şarkı Yarışması’na katılacak ülkeler: Arnavutluk, Avustralya, Ermenistan, Avusturya, Belçika, Bulgaristan, Hırvatistan, Güney Kıbrıs, Çekya, Danimarka, Estonya, Finlandşya, Fransa, Gürcistan, Almanya, Yunanistan, İzlanda, İrlanda, İsrail, İtalya, Letonya, Litvanya, Malta, Moldova, Karadağ, Hollanda, Kuzey Makedonya, Norveç, Polonya, Portekiz, Romanya, San Marino, Sırbistan, Slovenya, İspanya, İsveç, İsviçre, Ukrayna, İngiltere

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Türkiye
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