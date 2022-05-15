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Eurovision birincisi kim oldu? 2022 Eurovision Şarkı Yarışması'nın kazananı hangi ülke oldu?

15.05.2022 02:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eurovision 2022'nin kazananı belli oldu. Her sene gerçekleştirilen yarışmanın bu yılki ilk yarı finali 10 Mayıs Salı günü, ikinci yarı finali ise 12 Mayıs Perşembe günü gerçekleştirildi. Bugünkü büyük final sonrası kazanan ülke merak konusu oldu. Peki Eurovision birincisi kim oldu? 2022 Eurovision Şarkı Yarışması'nın kazananı hangi ülke oldu? İşte detaylar...

Eurovision birincisi kim oldu? 2022 Eurovision Şarkı Yarışması'nın kazananı hangi ülke oldu?

2022 Eurovision için nefesler tutuldu. Geçen yıl, yarışmayı "Zitti e buoni" adlı şarkısıyla Måneskin müzik grubunun kazanmıştı. Yarışma bu sene İtalya'nın kenti Torino'da bulunan Pala Alpitour'da yapıldı. Peki Eurovision birincisi kim oldu? 2022 Eurovision Şarkı Yarışması'nın kazananı hangi ülke oldu? Konuya ilişkin detaylar haberimizde...

EUROVİSİON 2022 BİRİNCİSİ KİM OLDU?

Eurovision 2022, İtalya'nın Torino şehrindeki Pala Alpitour'da yapıldı. Eurovision 2022'nin birinci yarı finalinde Norveç, İsviçre, Yunanistan, Ermenistan, Ukrayna, İzlanda, Moldova, Litvanya, Hollanda ve Portekiz finale kalmayı başarmıştı.

Eurovision 2022 ikinci yarı finalinde ise finale kalan ülkeler; Çekya, Belçika, Polonya, Azerbaycan, Estonya, Finlandiya, İsveç, Avustralya, Sırbistan ve Romanya olmuştu.

Geçtiğimiz senenin birincisi İtalya'da gerçekleştirilen yarışmaya Fransa, Almanya, İngiltere ve İspanya doğrudan katıldı.

Ülkemizin, 2013 yılından beri katılmadığı Eurovision bu sene televizyondan yayınlanmadı. Eurovision'u takip etmek isteyen vatandaşlar yarışmayı, Eurovision Youtube kanalı üzerinden canlı olarak izledi.

Heyecanın bir an olsun eksilmediği Eurovision 2022'de kazanan bu gece yarısı belli oldu.

2022 EUROVİSİON ŞARKI YARIŞMASININ KAZANANI HANGİ ÜLKE OLDU?

Eurovision 2022'nin kazananı Kalush Orchestra'nın "Stefania" şarkısıyla temsil ettiği Ukrayna oldu.

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EUROVİSİON 2022 UKRAYNA TEMSİLCİSİ KALUSH ORCHESTRA KİMDİR?

Kalush Orchestra grubu Rap müzik türünde şarkıcılar seslendiren bir müzik grubudur. 5 üyeden oluşan grubun üyeleri şu şekildedir: Oleh Psiuk, Ihor Didenchuk, MC Kilimmen, Tymofii Muzychuk, Vitalii Duzhyk.

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2022 Eurovision Şarkı Yarışması'nın kazananı belli oldu2022 Eurovision Şarkı Yarışması'nın kazananı belli oldu
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