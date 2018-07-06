Eurovision birincisi olan şarkı Toy çalıntı çıktı!

Bu yıl Lizbon’da yapılan 63. Eurovision Şarkı Yarışması’nı kazanan İsrailli şarkıcı Netta Barzilai, Universal Music şirketi tarafından eser hırsızlığı ile suçlandı.

Sputnik Türkiye'nin İsrailli haber sitesi Walla'ya dayandırdığı habere göre, şirketin sözcüleri, ‘Toy' şarkısının yazarları Doron Medalie ve Stav Beger'e bir uyarı mektubu göndererek, Barzilai'nin söylediği şarkının The White Stripes grubunun ‘Seven Nation Army' şarkısından çalıntı olduğunu yazdı.

Haberde, bu suçlamanın önümüzdeki yıl İsrail'de düzenlenecek olan Eurovision Şarkı Yarışması'nı tehlikeye soktuğu, zira yarışmanın kurallarına göre tüm parçaların orijinal olması gerektiği, çalıntı yapıldığı tespit edilmesi halindeyse kazananın diskalifiye edildiği belirtildi.

Diğer yandan Walla'nın başvurduğu hukuk uzmanlarının çoğu, tarafların uzlaşmaya gidebileceğini, şarkının elde ettiği gelirlerinin bir kısmınınsa Universal Music şirketinin kasasına akmaya başlayabileceğini ifade etti.

26 ülkenin yarıştığı Eurovision'da halk ve jüri oylamasının ardından İsrailli Netta Barzilai, Toy adlı şarkısıyla 529 puan alarak birinciliği elde etmişti.



