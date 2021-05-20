Eurovision'da Türkiye'yi temsil eden Hadise'den ilginç açıklama!

Geçtiğimiz günlerde ailesini ziyaret etmek için doğduğu Belçika'ya giden Hadise, MNM Radyo'da Peter Van de Veire'in programına konuk olarak samimi açıklamalarda bulundu.

Hadise'den Eurovision açıklaması: Belçika adına Eurovision'da yarışırım!

Ünlü şarkıcı Hadise, 2009 Eurovision şarkı yarışmasında Türkiye'yi 'Düm Tek Tek' adlı şarkıyla temsil ederek dördüncü olmuştu.

Ailesini ziyarete gitti Son zamanlarda Kaan Yıldırım ile yaşadığı aşk ile gündeme gelen Hadise, geçtiğimiz günlerde uzun süredir görmediği ailesini ziyaret etmek için Belçika'ya gitti.

Öte yandan doğup büyüdüğü Belçika'ya ziyarete giden Hadise'den ilginç Eurovision açıklaması geldi.

Samimi açıklamalarda bulundu Belçika'da 'MNM Radyo'da Peter Van de Veire'in programına konuk olan Hadise, samimi açıklamalarda bulundu.