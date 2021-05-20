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Eurovision'da Türkiye'yi temsil eden Hadise'den ilginç açıklama!

20.05.2021 11:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Başarılı kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da sık sık gündeme gelen şarkıcı Hadise'den Eurovision açıklaması geldi. Hadise, "Belçika için Eurovision'a gitmek istiyorum ama kimse bana teklif etmedi" dedi.

Geçtiğimiz günlerde ailesini ziyaret etmek için doğduğu Belçika'ya giden Hadise, MNM Radyo'da Peter Van de Veire'in programına konuk olarak samimi açıklamalarda bulundu.

Hadise'den Eurovision açıklaması: Belçika adına Eurovision'da yarışırım!

Ünlü şarkıcı Hadise, 2009 Eurovision şarkı yarışmasında Türkiye'yi 'Düm Tek Tek' adlı şarkıyla temsil ederek dördüncü olmuştu.

Ailesini ziyarete gitti

Ailesini ziyarete gitti
Son zamanlarda Kaan Yıldırım ile yaşadığı aşk ile gündeme gelen Hadise, geçtiğimiz günlerde uzun süredir görmediği ailesini ziyaret etmek için Belçika'ya gitti.
Öte yandan doğup büyüdüğü Belçika'ya ziyarete giden Hadise'den ilginç Eurovision açıklaması geldi.

Samimi açıklamalarda bulundu

Samimi açıklamalarda bulundu
Belçika'da 'MNM Radyo'da Peter Van de Veire'in programına konuk olan Hadise, samimi açıklamalarda bulundu.

Kimse bana teklif etmedi

Kimse bana teklif etmedi
Ünlü şarkıcı açıklamada "Belçika adına Eurovision Şarkı Yarışması'na neden katılmayayım ki? Belçika için Eurovision'a gitmek istiyorum ama kimse bana teklif etmedi" ifadelerini kullandı.
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Anahtar Kelimeler:
Belçika Hadise Kaan Yıldırım
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