Eurovision Şarkı Yarışması: Koronavirüs testi pozitif çıkan yarışmanın son galibi Duncan Laurence finalde sahneye çıkamayacak

Eurovision Şarkı Yarışması'nın son galibi olan Hollandalı Duncan Laurence, koronavirüse yakalandığı için, Cumartesi akşamı Rotterdam'da gerçekleştirilecek final sırasında sahneye çıkamayacak. Yarışmada İzlanda'yı temsil eden Dadi og Gagnamagnid adlı grup da, bir üyesinin test sonucunun pozitif çıkması üzerine, Perşmbe akşamı yarı final elemeleri ve bu aşamayı geçmesi durumunda finallerde, şarkılarını banttan seslendirecek.

Covid salgını nedeniyle geçen yıl ertelenen 65. Eurovision Şarkı Yarışması, Hollanda'nın Rotterdam kentinde yoğun önlemler altında gerçekleştiriliyor.

Provalar ve yarı final elemeleri öncesinde, yarışmanın düzenlendiği Ahoy Gösteri Merkezi'nde şarkıcılar, yarışma personeli ve medya mensuplarına düzenli olarak koronavirüs testi yapılıyor.

Rotterdam'da kaldıkları otelde karantinaya alınan İzlandalı müzik grubu Dadi og Gagnamagnid'in üyelerinden birinin testinin pozitif çıktığı belirlendi. Bu nedenle 5 gün boyunca karantinada kalması gereken grup, Perşembe akşamı yapılacak 2. yarı final elemesine katılamayacak.