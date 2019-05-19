Eurovision Şarkı Yarışması’nı Hollanda kazandı

Madonna'nın gösterisinde dansçılardan birinin Filistin bayrağı ile sahneye çıkması dikkat çekti.İsrail'in Tel Aviv kentinde düzenlenen 64'üncü Eurovision Şarkı Yarışması'nı favoriler arasında gösterilen Hollanda kazandı. 25 yaşındaki Duncan Laurence "Arcade” adlı şarkısıyla 492 puan alarak birinci oldu.

Bugüne kadar beş kere Eurovision Şarkı Yarışması’nı kazanan Hollanda, Duncan Laurence’in en yüksek puanı alması ile 44 yıl aradan sonra ilk kez birinciliği elde etti.

26 ülkenin temsilcilerinin yarıştığı finalde, Hollanda ve İtalya arasında çekişme yaşandı. "Soldi” adlı şarkıyla Mahmood'un temsil ettiği İtalya 465 puan ile yarışmayı ikinci olarak tamamladı.

Sergey Lazarev'in söylediği "Scream” adlı şarkı ise 369 puan alarak Rusya'ya üçüncülük getirdi.

Yarışmaya San Marino adına katılan Serhat Hacıpaşalıoğlu'nun seslendirdiği "Say Na Na Na” 81 puanla 20'nci sırada yer aldı. Almanya ise S!sters'in söylediği "Sister” ile 23'üncü oldu.

Madonna'dan siyasi mesaj

Dünyaca ünlü pop yıldızı Madonna'nın Eurovision Şarkı Yarışması finalinde sergilediği gösteri hayranlarında hayal kırıklığı yaratırken, verdiği siyasi mesajlar dikkati çekti. Gösteride Madonna'nın iki dansçısından biri sırtında İsrail diğeri ise sırtında Filistin bayrağı ile sahneye çıktı.