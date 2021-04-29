Eurovision seyircili düzenlenecek

Eurovision Şarkı Yarışması’na seyircilerin kabul edilmesine yeşil ışık yaktığı bildirildi.65. Eurovision Şarkı Yarışması’na ev sahipliği yapmaya hazırlanan Hollanda, koronavirüs salgınına rağmen yarışmanın kapılarını seyirciye aralama kararı aldı.

Hollanda haber ajansı ANP’nin haberine göre 18-22 Mayıs tarihlerinde Rotterdam kentinde düzenlenecek Eurovision Şarkı Yarışması seyircili yapılacak. Haberde, Hollanda Hükümeti'nin yarı final ve daha sonra finalin, seyircilerle düzenlenmesine izin verdiği belirtildi.

Organizatörler daha önce Hollanda'da Covid-19 vaka sayılarının yüksek olduğuna işaret etmiş, bu nedenle yarışmanın seyircili düzenlenip düzenlenmeyeceğine ilişkin belirsizliğin sürdüğünü açıklamıştı.

Geçen yıl ertelenmişti

Koronavirüs salgını nedeniyle geçen yıl ertelenen şarkı yarışmasının bu sene daha önceki organizasyonlardan farklı olarak sınırlı sayıda seyirci ile gerçekleştirileceği belirtiliyor.

Hollanda Hükümeti, geçen haftalarda, televizyonlardan canlı yayınlanacak yarışmayı, seyircilerin katılımıyla düzenlemek istediklerini ancak değerlendirmelerin sürdüğünü duyurmuştu.