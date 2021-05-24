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Eurovision'da kokain iddiası: İtalyan solistin uyuşturucu testi negatif çıktı

24.05.2021 21:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eurovision Şarkı Yarışması'nı kazanan İtalyan rock grubu Måneskin'in solistinin yayın sırasında kokain kullandığı iddiası üzerine yapılan uyuşturucu testi negatif çıktı.

Eurovision'da kokain iddiası: İtalyan solistin uyuşturucu testi negatif çıktı

Eurovision Şarkı Yarışması'nı kazanan İtalyan rock grubu Måneskin'in solistinin yayın sırasında kokain kullandığı iddiası üzerine yapılan uyuşturucu testi negatif çıktı.

Eurovision yayıncı kuruluşu EBU tarafından yapılan açıklamada, solist Damiano David'in gönüllü olarak yaptırdığı test sonucunun negatif çıktığı açıklandı.

EBU, kamera görüntülerinin incelenmesi dahil kendilerinin yaptığı kontrollerin sonucunun da bu yönde olduğunu belirtti ve "Meseleyi kapanmış addediyoruz" dedi.

Eurovision'ın açıklamasında ayrıca, "Doğru olmayan spekülasyonların yol açtığı sahte haberlerin, etkinliğin ruhunu ve sonucunu gölgelemiş olmasından ve grubu haksız yere etkilemesinden endişe duyuyoruz" denildi.

Uyuşturucu iddiası, geçen Cumartesi akşamı yapılan Eurovision finali sırasında oylama sonuçları beklenirken ekranlara yansıyan bir görüntü üzerine ortaya atılmıştı.

Måneskin grubunun solistinin sevinç gösterisi yaparken başını önündeki sehpaya eğdiği birkaç saniyelik görüntü sosyal medyada bazı kullanıcılar tarafından "Kokain çekiyor" şeklinde yorumlanmıştı.

Bu iddianın gittikçe yayılması üzerine yarışma sonrası düzenlenen basın toplantısında bir gazeteci solist Damiano David'e bu konuda bir soru sormuş, David iddiayı yalanlamıştı.

"Uyuşturucu kullanmıyorum, lütfen böyle bir şey söylemeyin" diyen David şüpheleri gidermek için gönüllü olarak uyuşturucu testi yaptıracağını açıklamıştı.

Grubun bas gitaristi Victoria De Angelis de, "Asla uyuşturucu kullanmadık, hele ki canlı yayın sırasında! Uyuşturucuya karşıyız" demişti.

Yeni bir Zidane-Materazzi vakası

İtalyan basını, kokain iddiasının sosyal medyada ağırlıkla Fransa'dan kullanıcılar tarafından desteklenmesi ve yayılmasına da dikkat çekti.

İtalyan basını ve sosyal medya kullanıcıları bu hadiseyi, 2006 Dünya Kupası'nda İtalya ile Fransa arasında oynanan final maçında Zinedine Zidane ve Marco Materazzi arasında yaşanan gerginliğe ve Zidane'ın Materazzi'ye kafa atmasına da benzettti.

İtalya-Fransa çekişmesinin Eurovision'a yansımasına, siyaset dünyası da dahil oldu.

Aşırı sağcı İtalya'nın Kardeşleri partisi lideri Giorgia Meloni sosyal medyada, "Fransa, Maneskin'in zaferini hazmedemiyor mu?" yazılı bir mesaj paylaştı. Meloni, "Fransa tarafından, Maneskin'e karşı sürreal açıklamalar okudum… Sportmen şekilde kaybetmeyi öğrensinler" dedi.

Fransa Eurovision'da 499 puanla, 524 puan alan İtalya'nın ardından ikinci olmuştu.

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