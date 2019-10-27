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Eurovision’u sallayan Rus ninelerden biri yaşamını kaybetti

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.10.2019 13:54 | Son Güncelleme

Rusya’yı Eurovision’da temsil eden ve tüm dünyada Rusya adına büyük prestij sağlayan ninelerden Natalia Yakovlevna yaşamını kaybetti.Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de 2012 yılında düzenlenen 57.

Rusya’yı Eurovision’da temsil eden ve tüm dünyada Rusya adına büyük prestij sağlayan ninelerden Natalia Yakovlevna yaşamını kaybetti.
Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de 2012 yılında düzenlenen 57. Eurovision Şarkı Yarışması’nda Rusya’yı temsil eden ve yarışma tarihinin en yaşlı üyeleri unvanına sahip olan “Buranovskiye Babushki” grubundan Natalia Yakovlevna, 84 yaşında hayatını kaybetti. Bakü’de düzenlenen organizasyonda ikinci olan fakat başarılarından çok yaşlı oluşlarıyla dikkat çeken Rus müzik grubu, Rusya’ya ve dünyada büyük sempati toplamıştı. Rusya’nın Udmurdya Özerk Cumhuriyeti’nde yaşayan grup üyeleri şarkılarını Rusça değil Udmurtça söyleyerek, bu dilin unutulmaması için büyük bir kampanyanın da öncüsü olmuştu.
Rusya’ya bağlı Udmurtya Özerk Cumhuriyeti Başkanı Aleksandr Brechalov, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Rus nineler grubundan Natalia Yakovlevna’nın yaşamını yitirdiğini duyurdu. Yakovlevna için Udmurtya’da devlet töreni düzenleneceği açıklandı.

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