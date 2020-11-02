Ev adresinden AFAD fay hattı sorgulama... Evimin altından fay hattı geçiyor mu? Türkiye'de il il deprem fay hatları nerelerden geçiyor?

İzmir'de yaşanan meydana gelen depremin ardından AFAD fay hattı sorgulama nasıl yapılır araştırılmaya başlandı. Deprem enkazı henüz kaldırılmamışken bilim insanları fay hatlarının üstlerinde olan şehirlerle ilgili açıklamalar yapmaya devam ediyor. Kendi evlerinin altında fay hattı olup olmadığını araştıran vatandaşlar, olası bir depremde ne yapmaları gerektiğini inceliyorlar. Arama motorları üzerinden "Evimin altından fay hattı geçiyor mu" araştırması yapan vatandaşlar, Türkiye'deki fay hattının nerelerden geçtiğini öğrenmeye çalışıyor. Peki, Türkiye fay hatları nerelerden geçiyor? İşte adresten AFAD fay hattı sorgulama... AFAD FAY HATTI SORGULAMA İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında 6,6 büyüklüğünde yaşanan depremin ardından vatandaşlar evlerinin altından fay hattı geçiyor mu araştırmaya başladı. AFAD üzerinden fay hattı araştıran vatandaşlar, "Evimin altından fay hattı geçiyor mu?" sorusuna cevap arıyor. İzmir'de yaşanan depremin ardından bazı binaların hasar gördüğü yönünde anonslar yapılmaya başlanmıştı. Sadece İzmir'den değilde birçok ilden hissedilen depremin ardından Türkiye genelinde bir deprem korkusu yaşanmaya başlandı. Peki **Türkiye'de fay hattı nerelerden geçiyor? Fay hattının geçtiği yerler... AFAD fay hattı sorgulama...

AFAD TÜRKİYE DEPREM TEHLİKE HARİTASI İÇİN TIKLAYINIZ FAY HATTI SORGULAMA İÇİN TIKLAYINIZ TÜRKİYE FAY HARİTASI SORGULAMA EKRANI AFAD ve MTA'nın listelediği fay hatları, bilgiler giriş yapıldığında kolayca görüntüleniyor. Türkiye'de fay haritası ile hangi ilçe ya da ilde fay hatları geçtiğini açıklayan ve listeleyen bu iki şirket sık sık bilgilerini de güncelliyor. Türkiye fay haritası görüntüleme ekranı arama motorları üzerinden kolayca görüntülenmektedir. Yeni harita en güncel deprem kaynak parametreleri, deprem katalogları ve yeni nesil matematiksel modeller dikkate alınarak çok daha fazla ve ayrıntılı veriyle hazırlanmıştır. Yeni haritada, bir önceki haritadan farklı olarak deprem bölgeleri yerine en büyük yer ivmesi değerleri gösterilmiş ve "deprem bölgesi" kavramı ortadan kaldırılmıştır. Deniz seviyesi yükseldi... İzmir depreminde tsunami mi oldu? Tsunami nedir? Seferihisar'da deniz seviyesi yükseldi! Deprem tehlike haritası RİSK haritası değildir. RİSK haritası olması için bu tehlike haritası üzerinde yapıların, nüfusun deprem anında etkilenme durumunu bilmek, ekonomik kayıpları saptamak ve depremin çevreye vereceği zararları hesaplayıp bu zarar ve kayıp sonuçlarını gösteren harita oluşturmak gerekir. Yeni harita, AFAD Ulusal Deprem Araştırma Programı (UDAP) tarafından desteklenen ²Türkiye Sismik Tehlike Haritasının Güncellenmesi² başlıklı proje ile kamu ve üniversite işbirliği kapsamında hazırlanmıştır.