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Ev, ahır ve samanlıklarının yanışını gözyaşlarıyla izlediler

YAŞAM HABERLERİ  | 28.05.2019 22:23 | Son Güncelleme

BOLU'da, Kuzörendağlı köyünde çıkan yangında Yağlı ailesine ait ahır ve samanlık tamamen yanarken, 2 katlı evde de kısmen hasar oluştu.

Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA)- BOLU'da, Kuzörendağlı köyünde çıkan yangında Yağlı ailesine ait ahır ve samanlık tamamen yanarken, 2 katlı evde de kısmen hasar oluştu. Yağlı ailesi, söndürme çalışmalarını gözyaşları içerisinde izledi.

Yangın, saat 18.00 sıralarında Kuzörendağlı köyünde Mahmut Yağlı'ya ait samanlıkta başladı. Alevler kısa sürede önce samanlığın bitişiğinde bulunan ahıra, daha sonra da Mahmut Yağlı, oğulları Fatih ve Ramazan ile ailelerinin yaşadığı 2 katlı eve sıçradı. Yangını gören köylüler durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. Ahırda bulunan toplam 20 küçükbaş ve büyükbaş köylülerin yardımıyla dışarıya çıkarıldı. Köye gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Köyde oturan kadınlar ve Yağlı ailesi yangın söndürme çalışmalarını üzüntüyle izledi. Köyün erkekleri ise söndürme çalışmalarına yardım etti. Yaklaşık 1,5 saatlik çalışma sonucu yangın söndürüldü. Yangında 2 katlı evin bir bölümü yanarken, ahır ve samanlığın tamamı yandı.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için soruşturma başlatıldı.

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