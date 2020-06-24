Ev alacaklar dikkat: İstanbul’da hangi ilçeler depreme dayanıklı? İstanbul’da deprem riski çok olan yerler!

En son Elazığ ve Bingöl’de yaşanan depremlerden sonra İstanbul’dan ev almak isteyen vatandaşların merak ettiği konulardan biri de deprem bölgeleri oldu. İstanbul’da hangi bölgelerde deprem var, İstanbul’da deprem riski olan mahalleler hangisi, İstanbul’un depreme karşı en riskli ve güvenli ilçeleri hangisi sorularının cevabını Prof. Dr. Naci Görür verdi.

“İstanbul’da depreme en dayanıklı olan ilçeler hangileri?”

İstanbul’da büyük deprem bekleyen uzmanlar, Marmara Bölgesi’nin ne zaman sallanacağını bilmeseler de İstanbul’un bazı ilçelerinin depreme karşı riskli, bazı ilçelerinin ise depreme karşı dayanıklı olduğunu açıklıyor. Korona virüs sonrası Haziran itibari ile normalleşme sürecine destek amaçlı bankaların verdiği düşük faizli konut kredisi depremin tekrar gündem olmasını sağladı. Peki, İstanbul’da depreme en dayanıklı olan ilçeler hangileri? Avrupa ve Anadolu yakasında depremde hangi ilçeler güvenli?

Marmara Bölgesi'nde yaklaşık 7.5 şiddetinde deprem bekleniyor!

Uzmanlara göre Marmara Bölgesi'nde yaklaşık 7.5 şiddetinde deprem bekleniyor. Uzmanların açıklamaları vatandaşları tedirgin etse de ev satın almak isteyen vatandaşlar yeni alacakları evi depreme dayanıklı mahalle ve ilçelerden seçmek istiyor. Beklenen olası bu sarsıntı ile ilgili olarak "İstanbul'da depreme en dayanıklı olan ilçeler hangileri? İstanbul’da deprem riski az olan mahalle ve bölgeler neresi? Avrupa ve Anadolu yakasında depremde hangi ilçeler güvenli?” sorularına cevap arayan İstanbullular için deprem yorumlarıyla nokta atışı yapan Prof. Dr. Naci Görür’ün açıklamaları haberimizde…