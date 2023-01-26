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'Ev aletlerindeki çipler bizi gözetliyor' iddiası! 'Bağımlı hale getirebilir' Bir ülke bu raporla çalkalanıyor

26.01.2023 09:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İngiltere'de Çin ev aletleri ile ilgili yayımlanan bir rapor büyük bir tartışma yarattı. Eski bir diplomatın yazdığı raporda Çin'in ev aletlerine yerleştirdiği mikroçiplerle istihbarat sağladığı yönünde iddialar yer aldı. Bu rapor ülkede dizüstü bilgisayarlardan buzdolaplarına, akıllı saatlerden akıllı hoparlörlere kadar pek çok eşyaya şüpheyle yaklaşılmaya başlanmasına neden olurken 'Ev aletlerine yerleştirilen mikroçipler bizi gözetliyor mu?' sorusunu gündeme getirdi. İşte detaylar...

'Ev aletlerindeki çipler bizi gözetliyor' iddiası! 'Bağımlı hale getirebilir' Bir ülke bu raporla çalkalanıyor

İngiltere eski bir diplomatın kaleme aldığı raporu konuşuyor. Ülkede yayımlanan bu rapor tartışmalara yol açtı. Eski diplomatın kaleme alınan raporda, Çin’in ev aletlerine yerleştirdiği mikroçiplerle istihbarat sağladığı iddia edildi. İddiaların odağındaki ev aletleri arasında buzdolaplarından, akıllı hoparlörlere, akıllı enerji sayaçlarından dizüstü bilgisayarlara kadar pek çok ürün bulunuyor. İşte o iddia ve iddianın detayları...

RAPOR TARTIŞMA YARATTI

İngiltere'de dizüstü bilgisayarlardan buzdolaplarına göre evlerdeki pek çok alete şüpheyle yaklaşılmaya başlandı. 'Ev aletlerine yerleştirilen mikroçipler bizi gözetliyor mu?' sorusu ülkeyi karıştırdı. Habertürk TV'de yer alan habere göre; İngiltere’de yayımlanan bir rapor tartışmalara neden oldu. Rapor, İngiliz parlamentosuna Pekin konusunda tavsiyelerde bulunan Charles Parton tarafından kaleme alındı.

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'EV ALETLERİNE YERLEŞTİRİLEN MİKROÇİPLERLE VERİ TOPLANDIĞI' İDDİASI

Parton, Çin’in ev aletlerine yerleştirdiği mikroçiplerle veri topladığını iddia etti. Çiplerin yer aldığı cihazlara; dizüstü bilgisayarlar, sesle kontrol edilen akıllı hoparlörler, akıllı saatler, akıllı enerji sayaçları ve buzdolapları örnek gösterildi.

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"YABANCI ÜLKELERİ BAĞIMLI HALE GETİREBİLİR"

İngiliz The Telegraph gazetesine konuşan Parton, “Çin bu pazara hakim olmak için bir fırsat yakaladı. Çok fazla veri toplayabilir ve yabancı ülkeleri bunlara bağımlı hale getirebilir” dedi. İddiaya göre çipler verileri toplayıp 5G ağ aracılığıyla iletebiliyor. Bu da Çinli yetkililere istihbarat sağlıyor. Bu durumun geniş kapsamlı bir ulusal güvenlik sorununa yol açtığı belirtiliyor. Dünyada Çin menşeili 3 şirket akıllı cihazlarıyla küresel pazarın yüzde 54’üne hakim. Raporda bu şirketlerin kendilerine talimat verilmesi halinde ellerindeki tüm verileri Çin hükümetine teslim etmeleri gerektiğine dikkat çekiliyor.

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Anahtar Kelimeler:
Çin İngiltere mikroçip Çip

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