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Ev alev alev yandı

YAŞAM HABERLERİ  | 16.10.2019 12:53 | Son Güncelleme

DÜZCE'de, tek katlı ev, çatısında başlayan yangında kullanılamaz hale geldi.

Ev alev alev yandı

Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA)- DÜZCE'de, tek katlı ev, çatısında başlayan yangında kullanılamaz hale geldi.
Düzce İhsaniye köyünde Fevzi Gül'e ait tek katlı evin çatısında sabah saatlerinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Çatıdaki alevleri gören komşuların haber verdiği aile, can havliyle dışarı koştu. Aile ve köy halkı alevlere müdahele etmek istedi ancak yangın büyüdü. İhbarla gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürülen yangında ev kullanılmaz hale geldi. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Ev alev alev yandıEv alev alev yandı

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