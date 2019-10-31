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Ev aramasında otomatik silah bulundu

YAŞAM HABERLERİ  | 31.10.2019 10:11 | Son Güncelleme

Adana’da polisin bir evde yaptığı aramada otomatik silah ve bu silaha ait mermiler ele geçirildi.Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler bir evde silah olduğu yönünde ihbar alarak eve baskın yaptı.

Ev aramasında otomatik silah bulundu

Adana’da polisin bir evde yaptığı aramada otomatik silah ve bu silaha ait mermiler ele geçirildi.
Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler bir evde silah olduğu yönünde ihbar alarak eve baskın yaptı. Evde yapılan aramada otomatik silah ve bu silaha ait 79 mermi ele geçirildi.
Evde bulunan iki kişi gözaltına alındı. Zanlılar sorgularının ardandan adliyeye sevk edildi. Nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkartılan zanlılardan biri tutuklanırken, diğeri tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Ev aramasında otomatik silah bulundu

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