Ev arkadaşı 2 kişiyi öldürüp, polise teslim oldu

DÜZELTME - "Azerbaycanlı iki cerrah aynı seansta iki operasyonla ilke imza attı" başlıklı haberimizin spot ve ilk paragrafında yer alan "açık kalp" ifadesi "çalışan kalpte bypass" olarak düzeltilmiştir. Haberimizi düzelterek yeniden yayımlıyoruz. Saygıl