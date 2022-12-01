Ev arkadaşı çıplak fotoğraflarını internete sızdırdı! Kabusu olacak sanmıştı ama ona bir servet kazandırdı

Ev arkadaşının çıplak fotoğraflarını internete sızdırması üzerine hayatı değişen Tawni Jade, herkes yıkılmasını beklerken nasıl son gülen olduğunu anlattı. Arkadaşının ihanetinin ardından kahrolup durmak yerine, durumu kontrol altına alarak OnlyFans'a katılmaya karar veren Jade başarısız olacağı ve kimse onları satın almayacağı düşüncesiyle oldukça gergindi. Ancak ilk haftasında 10.000 sterlin kazanarak başta kendisi şoke olurken diğerlerini de şaşkına çevirdi.

SERVET KAZANDI

Sonrasında görüntüleri ünlü erotik dergi Playboy'da yayınlanınca, hem kendi hayatını hem de ailesinin hayatını değiştiren yüklü bir para kazandı. İki çocuk annesi, eski arkadaşının aldatmacasının üstesinden geldikten sonra kendisiyle hiç bu kadar gurur duymadığını anlattı.

Şu anda ABD, Nashville'de yaşayan Tawni, bunu sevdiklerine anlatmak konusunda endişeliydi. Bunun sebebi de ailesinin dini bir tarikata mensup olmasıydı.

''MİNNETTAR OLACAKLAR''

Tercihleri onlara uymasa da, ailesi yine de çok sevgi dolu ve anlayışlı davrandı. Ancak o süreçte, erotik içerikler üreten bir anne olduğu için eski sevgilileri de dahil olmak üzere birçok kişiden yoğun tepki aldı. Jade, şimdi bunlara kulak asmadığını ve yeni kariyerinin çocukları için bir gün minnettar olacakları bir dolu zenginlik oluşturduğunu söyledi.

Ayrıca faydalarının sadece finansal olmadığını ve onun kişisel gelişimine ve kendine olan güvenine de oldukça faydalı olduğunu aktardı.



