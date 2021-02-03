HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Ev arkadaşını bıçaklayarak öldüren zanlı tutuklandı

Ev arkadaşını bıçaklayarak öldüren zanlı tutuklandı

03.02.2021 10:28 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Ev arkadaşını bıçaklayarak öldüren zanlı tutuklandı

Kocaeli’nin Derince ilçesinde tartıştığı ev arkadaşını bıçaklayarak öldüren şahıs tutuklandı.Olay, önceki gün akşam saatlerinde Derince ilçesi Sırrıpaşa Mahallesi Öğretmenler Caddesi’nde meydana geldi.

Kocaeli’nin Derince ilçesinde tartıştığı ev arkadaşını bıçaklayarak öldüren şahıs tutuklandı.
Olay, önceki gün akşam saatlerinde Derince ilçesi Sırrıpaşa Mahallesi Öğretmenler Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Fatih Kula (28), ev arkadaşı olduğu öğrenilen V.K. isimli şahıs ile tartışmaya başladı. Tartışma sırasında Fatih Kula, V.K. tarafından bıçaklandı. Kula, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan Kula, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak sabah saatlerinde hayatını kaybetti. V.K. ve olay sırasında evde olduğu belirlenen T.İ. ise polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Şahıslar, polis merkezindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
T.İ. isimli şahıs savcılıkta verdiği ifadesinin ardından serbest bırakılırken, V.K. ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Ev arkadaşını bıçaklayarak öldüren zanlı tutuklandı

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Manisa'da ölü bulunmuşlardı! 4 gencin veda videosu ortaya çıktı Manisa'da ölü bulunmuşlardı! 4 gencin veda videosu ortaya çıktı
Sosyal medyada gündem olmuştu! Valilikten 'çatışma' açıklamasıSosyal medyada gündem olmuştu! Valilikten 'çatışma' açıklaması
Deprem nasıl oluşur? Kaç çeşit deprem dalgası var?Deprem nasıl oluşur? Kaç çeşit deprem dalgası var?

En Çok Okunan Haberler

Barış Atay'la Alpay Özalan Twitter'da kapıştı

Barış Atay'la Alpay Özalan Twitter'da kapıştı

Kısıtlamalar ne zaman kalkacak? Bakan Soylu'dan yanıt

Kısıtlamalar ne zaman kalkacak? Bakan Soylu'dan yanıt

Çukur'dan EDHO'ya bomba transfer!

Çukur'dan EDHO'ya bomba transfer!

Survivor'da elenen belli oldu! Sms oylamasında sürpriz sonuç

Survivor'da elenen belli oldu! Sms oylamasında sürpriz sonuç

İstanbul Boğazı'nda av yasağı kalktı

İstanbul Boğazı'nda av yasağı kalktı

Bakan Soylu canlı yayında soruları yanıtladı

Bakan Soylu canlı yayında soruları yanıtladı

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yüz yüze eğitim açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yüz yüze eğitim açıklaması

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Boğaziçi Üniversitesi çevresinde toplanan gruplara gözaltı

Boğaziçi Üniversitesi çevresinde toplanan gruplara gözaltı

Manisa'da ölü bulunan 4 gençle ilgili yeni detaylar!

Manisa'da ölü bulunan 4 gençle ilgili yeni detaylar!

Kamerayı açık unutan avukat, müvekkiliyle cinsel ilişkiye girdi

Kamerayı açık unutan avukat, müvekkiliyle cinsel ilişkiye girdi

Diğer Haberler

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Midilli'den üçüncü dalga uyarısı

Bilim Kurulu üyesinden üçüncü dalga uyarısı

DEAŞ'ın 'sözde eğitim bakan yardımcısı' Sakarya'da yakalandı

DEAŞ'ın 'sözde eğitim bakan yardımcısı' Sakarya'da yakalandı

Bilim Kurulu Üyesi Ateş Kara: Yaz aylarında genel bir rahatlama olabilir

Sevindiren açıklama! 'Yaz aylarında genel bir rahatlama olabilir'

Flaş 'mutasyon virüs' açıklaması: Alarm durumunda olmalıyız

Flaş 'mutasyon virüs' açıklaması: Alarm durumunda olmalıyız

Adana'da dehşet! Karısının yasak ilişki yaşadığını öğrenince kayınpederi tarafından öldürüldü

Karısının yasak ilişki yaşadığını öğrenince öldürüldü

Eskişehir'deki 3 boyutlu maket polis aracını gören bir daha bakıyor

Gören bir daha bakıyor!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.